Як спати корисно, а як – шкідливо: цікаві факти

Мало хто задумується над тим, як саме впливає на організм положення тіла під час сну. Та деякі пози бувають корисними, а деякі навпаки – шкідливими.

Якість сну залежить не лише від зручного ліжка, а й від положення тіла, адже йде напруження різних м’язів, від цього міняється кровопостачання органів та глибина дихання, передає Ukrhealth.

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А також від положення тіла під час сну залежить вплив на нервову систему.

На спині

Зі слів лікарів, найкраще спати на спині або на боці. На спині варто спати тим, у кого є проблеми з поставою, така поза сприяє розслабленню м’язів хребта та шиї. Окрім того, така поза не сприяє появі зморшок.

На спині варто спати тим, у кого є проблеми з поставою

З негативів – на спині можливе хропіння, адже язик потрапляє на дихальні шляхи, утруднюючи дихання.

На животі

Лікарі не радять спати на животі, хоч така поза і усуває під час сну хропіння і апное (тимчасова відсутність дихання під час сну, – "24").

Недоліків чимало – у такій позі хребет перебуває без опори, а поворот шиї на одну або іншу сторону часто спричиняє біль у шиї та спині. Окрім того, неминучим буде процес утворення зморшок і набряків з одного боку обличчя.

Лікарі не радять спати на животі, адже хребет перебуває без опори

На боці

А от людям з короткою шиєю краще спати на боці, адже у таких людей вищий ризик апное. Така поза – одна з найпоширеніших. На боці також люблять спати в позі ембріона, або випроставшись.

Фахівці також схвалюють таке положення тіла під час сну, адже воно не викликає болю у спині чи шиї, не сприяє хропінню, а ще сон на боці – найкорисніша позиція для вагітних жінок. А сон на лівому боці ще й позитивно впливає на кровообіг, відповідно – сприяє кращій роботі серця.

Та й тут не без недоліків. Такий сон ускладнює глибоке дихання і може чинити тиск на печінку, шлунок і легені. Тож вранці можуть боліти руки та плечі, а сон на правому боці може спричиняти печію.

Сон на боці – одна з найпоширеніших позицій