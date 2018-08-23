"Як тобі таке, Ілон Маск?": популярний мем підкорив іноземних користувачів

Іноземні користувачі соцмережі Twitter почали публікувати у своїх акаунтах популярний в Україні та Росії мем "Як тобі таке, Ілон Маск?". Відзначимо, що таким чином вони пропонують відомому винахіднику оцінити безглузді лафхаки.

Варто зазначити, що мем став популярним за кордоном, після того, як американець опублікував на своїй сторінці у Twitter добірку інновацій, які виготовлені з підручних засобів.

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На картинках зображені неймовірні та курйозні моделі сучасних пристосувань, які спростять повсякденне життя. Блогери з усього світу почали постити божевільні винаходи з підписом мемів "Як тобі таке, Ілон Маск?".

apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC — Courtney (@andromedamn) 21 серпня 2018 р.

how do you like this, Elon Musk pic.twitter.com/bESaPYmPMb — Kuplinstyle (@Kuplinstyle) 22 августа 2018 г.

And how do you like this @elonmusk? pic.twitter.com/GzA7ZTIqqy — crash tag team racing on the ps2 (@spicilly) 22 августа 2018 г.

HOW DO YOU LIKE THIS ELON MUSK pic.twitter.com/ane8H2ZPYL — Incognito ergo sum (@brennschlus) 22 августа 2018 г.

And how do you like this, Elon Musk? pic.twitter.com/BB3TJgAWn2 — deku-deku (@top_tubs_) 21 серпня 2018 р.

And how do you like this, Elon Musk? pic.twitter.com/mXFFl50PIo — deku-deku (@top_tubs_) 22 серпня 2018 р.

How do you like this elon musk pic.twitter.com/9SkiX0ynRn — ° (@marxistIoonaist) 21 серпня 2018 р.

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