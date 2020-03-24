Як у львівських храмах дотримуються обмежень під час богослужінь: відео
В українських церквах вірянам рекомендують дотримувати приписів влади щодо карантину. Зокрема, у львівських храмах на ранкові богослужіння в приміщення заходять не більше, ніж 10 людей. Всі інші або моляться на вулиці, або також дивляться онлайн-трансляції. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.
У приміщенні львівського собору святого Юра перед ранковим богослужінням перебувають всього кілька людей всередині. Про карантинні правила парафіяни знають, тому не сперечаються.
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Дехто з прихожан до храму не заходить, а слухає службу надворі. Отець Павло Дроздяк, керівник пресслужби Львівської архієпархії УГКЦ розповів, що від початку пандемії в храмах Львова поставили антисептики, а вірян закликають не цілувати хрести, ікони й інші речі, які можуть бути контактними.
Ми подбали, щоб з майже усіх наших храмів відбувалась трансляція,
– зазначив отець Павло Дроздяк.
Якщо карантин затягнеться, то під загрозою опиниться і святкування Великодня. Наразі духівництво не готове сказати, яким буде пасхальне богослужіння.
Можливо, також богослужіння будуть обмежені. Освячення пасок у нас і так відбувається на подвір'ї храму, якусь дистанцію будемо тримати. Пасха відбудеться,
– повідомив митрополит Львівський і Сокальський ПЦ владика Димитрій Рудюк.
Ще один варіант, який пропонують священники – це провести онлайн-трансляцію для всіх вірян.
Що рекомендує церква на час карантину
Православна Церква України
- настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину. Під час подання благословення мирянам священник не повинен подавати їм руку для цілування;
- у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами;
- обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб. Запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу, заохочуючи парафіян до звершення домашньої молитви;
- ікони, хрести, розп‘яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх;
- храми, де вони є відкритими протягом дня, не зачиняти. Настоятелям та клірикам чергувати, поодинці, приймаючи парафіян, звершуючи для них Таїнство Сповіді та подаючи причастя Святих Христових Тайн;
- хворим, особливо на простудні хвороби, особам старшого, пенсійного віку, дітям, на період дії карантину залишатися вдома.
Українська греко-католицька церква
- УГКЦ закликає громадян України дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину;
- людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;
- через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.