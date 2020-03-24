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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Як у львівських храмах дотримуються обмежень під час богослужінь: відео

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      В українських церквах вірянам рекомендують дотримувати приписів влади щодо карантину. Зокрема, у львівських храмах на ранкові богослужіння в приміщення заходять не більше, ніж 10 людей. Всі інші або моляться на вулиці, або також дивляться онлайн-трансляції. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

      У приміщенні львівського собору святого Юра перед ранковим богослужінням перебувають всього кілька людей всередині. Про карантинні правила парафіяни знають, тому не сперечаються.

      Зверніть увагу Великодень 2020: як коронавірус вплине на святкування Пасхи

      Дехто з прихожан до храму не заходить, а слухає службу надворі. Отець Павло Дроздяк, керівник пресслужби Львівської архієпархії УГКЦ розповів, що від початку пандемії в храмах Львова поставили антисептики, а  вірян закликають не цілувати хрести, ікони й інші речі, які можуть бути контактними.

      Ми подбали, щоб з майже усіх наших храмів відбувалась трансляція,
      – зазначив отець Павло Дроздяк.

      Якщо карантин затягнеться, то під загрозою опиниться і святкування Великодня. Наразі духівництво не готове сказати, яким буде пасхальне богослужіння.

      Можливо, також богослужіння будуть обмежені. Освячення пасок у нас і так відбувається на подвір'ї храму, якусь дистанцію будемо тримати. Пасха відбудеться,
      – повідомив митрополит Львівський і Сокальський ПЦ владика Димитрій Рудюк.

      Ще один варіант, який пропонують священники – це провести онлайн-трансляцію для всіх вірян.

      Що рекомендує церква на час карантину

      Православна Церква України

      • настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину. Під час подання благословення мирянам священник не повинен подавати їм руку для цілування;
      • у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами;
      • обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб. Запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу, заохочуючи парафіян до звершення домашньої молитви;
      • ікони, хрести, розп‘яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх;
      • храми, де вони є відкритими протягом дня, не зачиняти. Настоятелям та клірикам чергувати, поодинці, приймаючи парафіян, звершуючи для них Таїнство Сповіді та подаючи причастя Святих Христових Тайн;
      • хворим, особливо на простудні хвороби, особам старшого, пенсійного віку, дітям, на період дії карантину залишатися вдома.

      Українська греко-католицька церква

      • УГКЦ закликає громадян України дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину;
      • людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;
      • через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.

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      Автор: Юлія Девда
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Релігія УГКЦ Православна церква України Новини Львова
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