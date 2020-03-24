Як у львівських храмах дотримуються обмежень під час богослужінь: відео

В українських церквах вірянам рекомендують дотримувати приписів влади щодо карантину. Зокрема, у львівських храмах на ранкові богослужіння в приміщення заходять не більше, ніж 10 людей. Всі інші або моляться на вулиці, або також дивляться онлайн-трансляції. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

У приміщенні львівського собору святого Юра перед ранковим богослужінням перебувають всього кілька людей всередині. Про карантинні правила парафіяни знають, тому не сперечаються.

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Дехто з прихожан до храму не заходить, а слухає службу надворі. Отець Павло Дроздяк, керівник пресслужби Львівської архієпархії УГКЦ розповів, що від початку пандемії в храмах Львова поставили антисептики, а вірян закликають не цілувати хрести, ікони й інші речі, які можуть бути контактними.

Ми подбали, щоб з майже усіх наших храмів відбувалась трансляція,

– зазначив отець Павло Дроздяк.

Якщо карантин затягнеться, то під загрозою опиниться і святкування Великодня. Наразі духівництво не готове сказати, яким буде пасхальне богослужіння.

Можливо, також богослужіння будуть обмежені. Освячення пасок у нас і так відбувається на подвір'ї храму, якусь дистанцію будемо тримати. Пасха відбудеться,

– повідомив митрополит Львівський і Сокальський ПЦ владика Димитрій Рудюк.

Ще один варіант, який пропонують священники – це провести онлайн-трансляцію для всіх вірян.

Що рекомендує церква на час карантину

Православна Церква України

настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину. Під час подання благословення мирянам священник не повинен подавати їм руку для цілування;

у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами;

обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб. Запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу, заохочуючи парафіян до звершення домашньої молитви;

ікони, хрести, розп‘яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх;

храми, де вони є відкритими протягом дня, не зачиняти. Настоятелям та клірикам чергувати, поодинці, приймаючи парафіян, звершуючи для них Таїнство Сповіді та подаючи причастя Святих Христових Тайн;

хворим, особливо на простудні хвороби, особам старшого, пенсійного віку, дітям, на період дії карантину залишатися вдома.

Українська греко-католицька церква

УГКЦ закликає громадян України дотримуватись розпоряджень держави щодо карантину;

людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;

через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу