Як Україна зможе пройти кризу без серйозних потрясінь: пояснення економіста

У МВФ назвали умови для затвердження нової програми. Для цього Верховна Рада має прийняти 2 закони – "антиколомойський законопроєкт" та про ринок землі. Проте чи вистачить голосів, поки що невідомо.

Зі сторони Коломойського відбувається серйозна атака. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив економіст Тарас Козак.

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За словами експерта, "антиколомойський законопроєкт" захищає права більшості українців, щоб кошти, які Україні надасть МВФ "не пішли в кишеню олігарху" як нібито компенсація його втрат за націоналізацію "Приватбанку".

Я думаю, що це залежить від парламенту, чи набереться 226 голосів і людей, які будуть мати силу піти проти Коломойського, проти його грошей, проти залякувань, щоб ухвалити цей законопроєкт,

– переконаний Козак.

Економіст розповів, що закон про землю вже давно прийняли у першому читанні, а друге триває вже кілька місяців. Час від часу депутати збираються і у вільний від відпочинку час голосують за ще кілька сотень поправок, які ніхто не підтримує.

Що це за закони?Перший – законодавство про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, тисячі поправок до якого тривалий час обговорювали депутати.



Другий – так званий "антиколомойський" законопроєкт за №3260 або альтернативний, який унеможливив би повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Козак сподівається, що тижня буде достатньо, щоб пройти всі правки і фінальне голосування. Після цього МВФ гарантовано надасть, крім 5 мільярдів, про які мовилося раніше, ще кілька мільярдів на компенсацію втрат у зв'язку з кризою та коронавірусом.

"В цьому випадку ми гарантовано проходимо цю кризу без якихось серйозних потрясінь, дефолту, без величезних незабезпечених емісій, без девальвацій, без інфляції тощо. Тобто буде трохи складно, але не катастрофічно. Якщо ж ні, то складно сказати, що буде", – вважає Козак.



Тарас Козак / Фото 24 Канал

Також він зазначив, різниця між тим, що витрачає держава і тим, що збирає як податки, повинна не перевищувати 2% ВВП. Але сьогодні в Україні досить великий відсоток перерозподіляється через державу. За його словами, в нас досить великі податки як для такої нерозвиненої економіки.

Ми з колегами наполягаємо, наприклад, на ухваленні закону, який замість податку на прибуток запроваджує новітній податок на виведений капітал. Він значно облегшить життя бізнесу, зменшить рішення на свій розсуд зі сторони податкової чи фіскальної служби,

– заявив експерт.

Він вважає, що в теперішніх умовах треба давати певні пільги підприємствам та бізнесу для того, щоб вони інвестували більше.

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Але, на жаль, МВФ традиційно проти цього законопроєкту, проти податку на виведений капітал. Козак переконаний, що зараз хороший момент, аби наполягати, що саме цей податок чекають наш бізнес та економіка. Тому що він допомагає фактично всій економіці.