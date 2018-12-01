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      Як українська яхта попри жахливі перешкоди здійснила навколосвітню подорож

      Зроблено в Україні 132 Читать новость на русском

      Ідеєю пройти довкола світу під вітрилами одесит Анатолій Верба загорівся в 1990 році, коли повернувся з іншої навколосвітньої регати. Але то був спільний проект кількох республік Радянського союзу, а тут кортіло все зробити власними силами. Український екіпаж взяв участь у навколосвітніх перегонах. Їх зустрічали як справжніх героїв.

      1994 року український екіпаж на яхті "Одеса 200" прибув в порт Саутгемптона. Позаду залишилися 9 місяців океанської мандрівки. Вони прийшли десятими, але саме цей екіпаж змусить керівника регати зізнатися – "з такою кількістю перешкод та проблем, яку вам довелося здолати – ви є справжніми переможцями, просто без головного призу".

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      Анатолій Верба замовив у російської фірми побудувати корпус яхти, але Союз розпався. Одеситам виставили у 10-ро більший рахунок, при тому, що якість уже виконаних робіт була, м'яко кажучи, незадовільною. Договір розірвали, а корпус 7 днів доправляли в Одесу.

      Український екіпаж самотужки взявся до роботи. Діаспора, нові спонсори, благодійники зробили диво – яхта була готовою. Її освятили, благословили на щасливу мандрівку. Здавалося, можна нарешті видихнути з полегшенням, от тільки одного дня прийде шериф із ордером на конфіскацію – з Одеси не надійшли обіцяні 52 тисячі доларів, а з таким боргом участь у регаті неможлива.


      "Одеса 200"

      Їх знову врятували благодійники. Із запізненням на один тиждень екіпаж "Одеси 200" здійняв жовто-блакитний прапор і вирушив у мандрівку завдовжки 30 тисяч миль. На календарі було 2 жовтня 1993 року.

      Відправляючись у навколосвітню подорож, потрібно бути готовим до всього. Найгірша ділянка маршруту – це води Південного океану. Хороша погода там – рідкість, одяг не встигає висохнути. До того ж увагу екіпажу постійно випробовують айсберги. Саме в цей непростий час їм озвучили лист від двох норвезьких підлітків, які спостерігали за перипетіями регати і дуже полюбили українську команду. Одеситам попросили передати, що їм нічого хвилюватись. Відтепер вони – їхні ангели-охоронці.

      Анатолій Верба
      Шкіпер яхти Анатолій Верба

      Під кінець перегонів найбільше клопотів завдавали вітрила – починали прориватись. Що й не дивно після усіх пережитих вітрів, дощів та хвиль. Команді доводилося ремонтувати на висоті 28 метрів, або ж перешивати вже в каютах.

      7 червня 1994 року – "Одеса 200" фінішувала в найпрестижнішій регаті, за якою спостерігав увесь світ. Результат став сенсацією – це вперше в історії змагань такого класу екіпаж здійснив мандрівку на яхті, яку сам і побудував.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Водний транспорт Зроблено в Україні Новини Одеси Історія
      Джерело: 24 канал
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