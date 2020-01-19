Як українці купаються на Водохреще: веселі фото та відео

19 січня християни відзначають третє велике свято різдвяного циклу - Хрещення Господнє (Водохреще). У цей день традиційно освячується вся вода, а українці вирушають річок та озер, аби скупатися у крижаній воді.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив води Дніпра у столичному Гідропарку.

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Туди прийшли кілька сотень вірян, які після освячення води скупалися у річці.



Епіфаній освятив води Дніпра на Водохреще / фото 24 каналу, Андрій Костюк

Купання на Водохреща у Києві: відео 24 каналу

Традиція купань на Водохреще в Україні – дуже давня. Віряни переконані, що 19 січня уся вода стає цілющою, тож не оминають нагоди скупатись у відкритих водоймах.

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Натомість у ПЦУ наголошують, що обмивання в ополонці на Водохреще не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів. Церква закликає українців не плутати духовну суть свята з "модою, традиціями та народними віруваннями".

Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі,

– наголосили у ПЦУ.

Тим не менш, по всій Україні на берегах водойм облаштовані так звані місця для купань. У ДСНС додали, що поруч з ними встановлено майже 1000 рятувальних постів, а на водоймах чергують понад 3 тисячі рятувальників.

Українці активно публікують у мережі світлини та відео купань.

Українці купаються на Водохреще / фото з соцмереж



Купання у Гідропарку в Києві / фото 24 каналу, Андрій Костюк

Що цікаво, у крижану воду занурюються не тільки дорослі, а й діти.



Купання у Дніпрі / фото "Інформатор"

Сотні житомирян пірнули у крижану воду на Водохреще: відео

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: як українці відзначають Водохреще