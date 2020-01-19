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      Як українці купаються на Водохреще: веселі фото та відео

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      Купання на Водохреще в Україні / rivnepost.rv.ua

      19 січня християни відзначають третє велике свято різдвяного циклу - Хрещення Господнє (Водохреще). У цей день традиційно освячується вся вода, а українці вирушають річок та озер, аби скупатися у крижаній воді.

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив води Дніпра у столичному Гідропарку.

      До теми: Водохреща: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину

      Туди прийшли кілька сотень вірян, які після освячення води скупалися у річці.


      Епіфаній освятив води Дніпра на Водохреще / фото 24 каналу, Андрій Костюк

      Купання на Водохреща у Києві: відео 24 каналу

       

      Традиція купань на Водохреще в Україні – дуже давня. Віряни переконані, що 19 січня уся вода стає цілющою, тож не оминають нагоди скупатись у відкритих водоймах. 

      Цікаво: Водохреща 2020: як підготувати організм до купання в ополонці

      Натомість у ПЦУ наголошують, що обмивання в ополонці на Водохреще не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів. Церква закликає українців не плутати духовну суть свята з "модою, традиціями та народними віруваннями".

      Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі,
      – наголосили у ПЦУ.

      Тим не менш, по всій Україні на берегах водойм облаштовані так звані місця для купань. У ДСНС додали, що поруч з ними встановлено майже 1000 рятувальних постів, а на водоймах чергують понад 3 тисячі рятувальників.

      Українці активно публікують у мережі світлини та відео купань. 

      Українці купаються на Водохреще / фото з соцмереж


      Купання у Гідропарку в Києві / фото 24 каналу, Андрій Костюк

      Що цікаво, у крижану воду занурюються не тільки дорослі, а й діти.

       

       


      Купання у Дніпрі / фото "Інформатор"

       

       

       

      Сотні житомирян пірнули у крижану воду на Водохреще: відео

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Водохреща в Україні традиційно відзначають 19 січня, бо згідно з історією свята в цей день хрестився Ісус у річці Йордан. Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік. Священики та віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки як символу річки Йордан. Після того, як священик освятить воду в ополонці, триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, бажаючі занурюються у воду з головою три рази, хрестяться і вимовляють молитву. Ви занурювались в ополонку? #водохреща #ополонка #іванофранківськ #франківськграм

      Допис, поширений Рідний Франківськ (@frankivskgram)

       

      Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: як українці відзначають Водохреще

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Різдво Традиції Новини Києва Новорічні свята Православна церква України Епіфаній
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