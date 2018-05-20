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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як уникнути болю у шиї: 5 простих вправ у фото

1349 Читать новость на русском
Профілактика остеохондрозу
Профілактика остеохондрозу / viva

Якщо ви відчуваєте проблеми з шийним відділом хребта, то після консультації з лікарем варто робити комплекс спеціальних вправ.

Лікувальна гімнастика допоможе зміцнити м'язи шиї, покращить кровообіг у судинах і зніме симптоми такого неприємного явища, як біль у шиї.

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Вправи для шиї

1. Поставте долоню на лоба і робіть нахили голови вперед, одночасно створюючи долонею опір. Тривалість одного нахилу – до 10 секунд. Вправу необхідно повторити 10 разів.

2. Створюючи опір долонею, зробіть нахили голови вправо та вліво.

3. Стоячи, опустіть руки вздовж тіла. Якомога вище підніміть плечі і тримайте їх в такому положенні 10 секунд. Опустіть плечі, після розслаблення на 10-15 секунд повторіть до 10 разів.

4. Стоячи, спершу якомога сильніше притискаємо підборіддя до грудей. А після виконання вправи навпаки – голову максимально відводите назад.

5. Періодично масажуйте шийний відділ хребта – це допоможе розслабитись та покращить кровообіг головного мозку.

Профілактика остеохондрозу

Профілактика болю у спині

Теги: Здоров'я Лікування Народна медицина Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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