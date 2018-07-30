Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки: поради Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала найпоширеніше захворювання печінки сучасності – жирова хвороба.

Вона виникає через порушення обміну речовин в печінкових клітинах, йдеться на сторінці у Facebook.

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Хвороба не має симптомів, її можна виявити на ультразвуковому дослідженні або після отримання результатів аналізу крові.

Жирова хвороба небезпечна тим, що може переходити у фазу запалення. Це може спричинити цироз печінки або ж гепатоцелюлярну карциному. Хвороба печінки може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.

Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки

Щоб вилікуватися від цього захворювання необхідно змінити спосіб життя – зменшити масу тіла на 7-10% через дієтичні рекомендації та заняття спортом. Також необхідно відмовитися від алкоголю.

Супрун радить ходити мінімум 10 тисяч кроків щодня, виконувати 30-хвилинні аеробні тренування тричі на тиждень. Це призведе до нормалізації рівня печінкових ферментів у сироватці крові, зменшення жирової інфільтрації печінки, зниження ступеня запалення печінки й також до зниження фіброзу печінки.