20:25
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки: поради Супрун

1034 Читать новость на русском
Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки
Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки / go.onclasrv.com/afu.php?zoneid=1460425

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала найпоширеніше захворювання печінки сучасності – жирова хвороба.

Вона виникає через порушення обміну речовин в печінкових клітинах, йдеться на сторінці у Facebook.

Читайте також: Супрун пояснила, чому не потрібно виводити "шлаки" з організму

Хвороба не має симптомів, її можна виявити на ультразвуковому дослідженні або після отримання результатів аналізу крові.

Жирова хвороба небезпечна тим, що може переходити у фазу запалення. Це може спричинити цироз печінки або ж гепатоцелюлярну карциному. Хвороба печінки може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.

Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки

Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки

Щоб вилікуватися від цього захворювання необхідно змінити спосіб життя – зменшити масу тіла на 7-10% через дієтичні рекомендації та заняття спортом. Також необхідно відмовитися від алкоголю.

Супрун радить ходити мінімум 10 тисяч кроків щодня, виконувати 30-хвилинні аеробні тренування тричі на тиждень. Це призведе до нормалізації рівня печінкових ферментів у сироватці крові, зменшення жирової інфільтрації печінки, зниження ступеня запалення печінки й також до зниження фіброзу печінки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

 

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Уляна Супрун Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
сьогодні, 20:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська
Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
Тетяна Бучок
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сьогодні, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
Трамп и Россия вместе управляют США?
сьогодні, 16:36 Трамп и Россия вместе управляют США?
Іван Яковина
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Як уникнути хвороби Альцгеймера: поради лікаря
 10 червня , 16:36
Популярні ліки спричиняють появу каменів у нирках
 15 травня , 20:24
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
 сьогодні , 21:14
6 симптомів того, що ви одержимі здоровим способом життя
 сьогодні , 20:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук