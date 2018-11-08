01:07
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Як вберегти себе від розвитку варикозу у холодну пору року

      264 Читать новость на русском
      Як вберегти себе від розвитку варикозу у холодну пору року
      Як вберегти себе від розвитку варикозу у холодну пору року / dombrenton.com

      У холодну пору року збільшується ризик розвитку судинних захворювань. Низькі температури можуть прискорити їх розвиток.

      Про це пише лікар Вікторія Савицька, інформує ГолосUA.

      Читайте також: Чому набрякають ноги: основні причини

      Для того, щоб уникнути загострення судинних проблем в холоду пору, потрібно покращити циркуляцію крові.

      Лікар рекомендує для зняття втоми, відчуття тяжкості та набряклості, необхідно регулярно займатися фізичними вправами. За відсутності можливості відвідувати тренажерний зал чи басейн, потрібно щодня робити зарядку, прогулюватися швидким темпом впродовж 30 хвилин. Саме ходьба тонізує та зміцнює судини.

      via GIPHY

      Якщо ноги часто набрякають, необхідно проконсультуватися про доцільність компресійного трикотажу.

       
      Варикоз – ознаки:
      1. вузлуваті розширення підшкірних вен;
      2. біль;
      3. важкість у ногах;
      4. набряки стопи і гомілки;
      5. втома в ногах.

      Не менш важливим у профілактиці варикозу є раціон. У ньому повинні бути присутні вітамін D, вітамін Е, вітамін С.

      Вітамін D здатний зміцнювати кістки та покращувати стан м’язів. Допомагає витримати навантаження, добре впливає на здоров’я судин. Міститься у печінці тріски, скумбрії, сирі й творогу.

      Добре впливає на згортання крові вітамін Е, тим самим перешкоджає утворенню тромбів. Він міститься у рослинних оліях, шпинаті.

      Вітамін С знижує згортання крові та не допускає до небезпечного згущення. Цей вітамін покращує стан стінок судин. Вітамін С є у ківі, квашеній капусті, шипшині.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Лікування Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 8 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      8 листопада , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Коли необхідно йти до окуліста: основні симптоми
       20 липня , 21:38
      Основні ознаки психічних розладів під виглядом звичок
       8 червня , 08:31
      Які штами грипу загрожують українцям у цьому сезоні
       24 жовтня , 20:07
      Бути щепленню чи ні: в Україні кількість хворих на кір цьогоріч може стати рекордною
       8 листопада , 22:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук