Як вберегти себе від розвитку варикозу у холодну пору року

У холодну пору року збільшується ризик розвитку судинних захворювань. Низькі температури можуть прискорити їх розвиток.

Про це пише лікар Вікторія Савицька, інформує ГолосUA.

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Для того, щоб уникнути загострення судинних проблем в холоду пору, потрібно покращити циркуляцію крові.

Лікар рекомендує для зняття втоми, відчуття тяжкості та набряклості, необхідно регулярно займатися фізичними вправами. За відсутності можливості відвідувати тренажерний зал чи басейн, потрібно щодня робити зарядку, прогулюватися швидким темпом впродовж 30 хвилин. Саме ходьба тонізує та зміцнює судини.

Якщо ноги часто набрякають, необхідно проконсультуватися про доцільність компресійного трикотажу.

Варикоз – ознаки: вузлуваті розширення підшкірних вен; біль; важкість у ногах; набряки стопи і гомілки; втома в ногах.

Не менш важливим у профілактиці варикозу є раціон. У ньому повинні бути присутні вітамін D, вітамін Е, вітамін С.

Вітамін D здатний зміцнювати кістки та покращувати стан м’язів. Допомагає витримати навантаження, добре впливає на здоров’я судин. Міститься у печінці тріски, скумбрії, сирі й творогу.

Добре впливає на згортання крові вітамін Е, тим самим перешкоджає утворенню тромбів. Він міститься у рослинних оліях, шпинаті.

Вітамін С знижує згортання крові та не допускає до небезпечного згущення. Цей вітамін покращує стан стінок судин. Вітамін С є у ківі, квашеній капусті, шипшині.

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