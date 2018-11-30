Як вберегтися від серцево-судинних захворювань

Фінські вчені з Університету Східної Фінляндії і Університету Ювяскюля виявили, що регулярне відвідування сауни знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань у людей у віці 50 років і старше.

Про це пише портал MedicalXpress.

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У дослідженні взяли участь 1688 чоловік, середній вік яких досягав 63 років.

Учасники заповнювали анкети, в яких вказували, як часто вони відвідували сауну. Смертність від серцево-судинних захворювань встановлювали за даними, які надали лікарні та медичні центри.

Дослідження тривало 15 років.

Вчені виявили, що смертність від серцево-судинних захворювань серед тих, хто часто користувався сауною (4-7 разів на тиждень) становить 2,7 випадку на тисячу людино-років.

У тих, хто відвідував сауна всього один раз в тиждень, рівень смертності становив 10,1 на 1 000 людино-років.

На думку вчених, це пояснюється тим, що пар і високі температури сприяють зниженню кров'яного тиску.

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