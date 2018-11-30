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      Як вберегтися від серцево-судинних захворювань

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      Як вберегтися від серцево-судинних захворювань
      Як вберегтися від серцево-судинних захворювань / inbody.us

      Фінські вчені з Університету Східної Фінляндії і Університету Ювяскюля виявили, що регулярне відвідування сауни знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань у людей у віці 50 років і старше.

      Про це пише портал MedicalXpress.

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      У дослідженні взяли участь 1688 чоловік, середній вік яких досягав 63 років.

      Учасники заповнювали анкети, в яких вказували, як часто вони відвідували сауну. Смертність від серцево-судинних захворювань встановлювали за даними, які надали лікарні та медичні центри.

      via GIPHY

      Дослідження тривало 15 років.

      Вчені виявили, що смертність від серцево-судинних захворювань серед тих, хто часто користувався сауною (4-7 разів на тиждень) становить 2,7 випадку на тисячу людино-років.

      У тих, хто відвідував сауна всього один раз в тиждень, рівень смертності становив 10,1 на 1 000 людино-років.

      На думку вчених, це пояснюється тим, що пар і високі температури сприяють зниженню кров'яного тиску.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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