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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Як відчути себе астронавтом: NASA випустило додаток для селфі

26 Читать новость на русском
NASA випустило додаток для селфі
NASA випустило додаток для селфі / Фото з вільних джерел

Аерокосмічне агентство NASA розробило додаток для створення селфі на фоні пейзажів Чумацького Шляху. Розробку приурочили 15 річниці телескопа Spitzer.

Про це повідомляє Science Alert.

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За допомогою додатку всі охочі зможуть сфотографувати себе та помістити цей знімок в скафандр космонавта. Окрім того, користувач сам має змогу обрати фон із численних космічних фото, які вдалося відзняти Spitzer за останні 15 років.

NASA презентувало додаток NASA Selfies
NASA презентувало додаток NASA Selfies

Варто відзначити, що додаток не дозволяє завантажити раніше зроблені фото з галереї, окрім того відсутня і функція спільного доступу, а отже розміщувати світлину в соціальних мережах доведеться вручну.

Додаток вже можна завантажити із фірмових магазинів Google Play та App Store.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос Додатки NASA
Джерело: 24 Канал
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