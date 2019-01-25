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      Як відрізнити бронхіт від пневмонії: симптоми та лікування

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      Як відрізнити бронхіт від пневмонії: ознаки
      Як відрізнити бронхіт від пневмонії / healthmolt.com

      Бронхіт та пневмонія – хвороби, що уражають нижні дихальні шляхи, проте при бронхіті вражається слизова оболонка бронхів, а при пневмонії – легенева тканина.

      Лікар-пульмонолог вищої категорії Медичного центру Medicover, дійсний член європейського респіраторного товариства (ERS) Надія Сидорик в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіла, як відрізнити бронхіт від пневмонії.

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      Медик назвала основні симптоми бронхіту:

      • кашель переважно сухий, або малопродуктивний;
      • температура тіла переважно тримається на субфебрильних показниках (37,2°C -37,8°C);
      • незначний дискомфорт за грудиною;
      • хрипи в грудях сухого, свистячого характеру, які відчуваються над всією поверхнею легень;
      • самопочуття порушується незначно, інтоксикаційні прояви не характерні.

      Люди, які хворі на бронхіт, мають хрипи в грудях сухого, свистячого характеру
      Люди, які хворі на бронхіт, мають хрипи в грудях сухого, свистячого характеру

      При пневмонії температура тіла досягає фебрильних показників (38°C і вище).

       
      Пневмонія – симптоми
      – кашель вологого характеру з виділенням мокроти, нерідко гнійного характеру та з домішками крові;
      – біль у грудній клітці;
      – хрипи в грудях мають локальний характер, вологі;
      – виражені ознаки інтоксикації: втома, нудота, різка слабкість;
      – почастішання дихання (частоти дихальних рухів – понад 20 у хвилину.).

      Як відрізнити бронхіт від пневмонії

      Дві хвороби по-різному починаються.

       
      Лікар Надія Сидорик
      “Бронхіт, як правило, розпочинається поступово, оскільки є проявом гострої вірусної інфекції. Перебіг, в основному, не важкий, не суттєво впливає на загальний стан пацієнта та не супроводжується інтоксикаційними проявами. Пневмонія частіше має гострий початок, а перебіг – середньої важкості або важкий. Самопочуття хворого значно погіршується і супроводжується вираженим інтоксикаційним”.

      Щоб визначити захворювання у пацієнта, лікар призначає низку обстежень. Серед них:

      1. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
      2. бактеріологічний аналіз мокроти
      3. рентгенографія органів грудної клітини у двох проекціях (прямій та боковій);
      4. спірографічне обстеження;
      5. бронхоскопія (при потребі).

      Лікар може призначити рентген органів грудної клітини
      Лікар може призначити рентген органів грудної клітини

      Лікування бронхіту та пневмонії

      За словами медика, переважно лікування бронхіту не потребує антибіотиків та обмежується призначенням бронхолітичних, муколітичних та протизапальних препаратів, оскільки це захворювання викликають віруси (грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальним вірусом).

       
      Лікар Надія Сидорик
      “Лі кування пневмонії передбачає обов’язковий прийом антибіотиків широкого спектра дії у поєднанні з дезінтоксикаційними засобами, жарознижувальними, муколітиками. Лікування пневмонії проводиться у стаціонарних відділеннях, тільки легкі форми дозволяється лікувати амбулаторно під наглядом сімейного лікаря" .

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      Теги: Здоров'я Лікування
      Джерело: Здоров'я 24
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