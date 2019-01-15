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      Як відрізняється мозок жінки і чоловіка, та які відмінності у мисленні

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      Як працює мозок жінок і чоловіків
      Як працює мозок жінок і чоловіків / pixabay.com

      Дослідники з Кембриджського університету опитали 671 606 осіб і підтвердили, що мозок і мислення жінок і чоловіків дійсно відрізняється.

      Результати дослідження опублікував The Times.

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      Опитування підтвердило дві суперечливі теорії:

      Протиставлення жіночої емпатії і чоловічий систематизації (чоловіки краще розбираються в програмуванні, а жінки налаштовані на сприйняття почуттів);

      Та теорія екстремального чоловічого мозку, згідно з якою мозок аутистів – "чоловічий" незалежно від статі, тобто зосереджений на системах.

      Вчені заявляють, що у 44,4% опитаних чоловіків без аутизму зафіксований підвищений рівень "систематизації" в мозку. Серед жінок такий тип зустрічався тільки в 27,3% випадків.

      Чоловічий і жіночий мозок працює по-різному
      Чоловічий і жіночий мозок працює по-різному

      Рівень "емпатії мозку" серед жінок без аутизму становить 42,9%, серед чоловіків – 24,6%.

      У опитаних людей з аутизмом "систематизований" мозок зустрічається у 62,4% чоловіків і 46,8% жінок, а емпатія - у 13,7% чоловіків і 23,1% жінок.

      Деякі критики заявили, що дослідження засноване на самоаналізі і довіряти йому не варто, пише The Times. Крім того, вчені не пишуть, які особливості мозку учасників обумовлені вродженою властивістю, а які соціалізацією.

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      Теги: Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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