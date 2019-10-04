14:05
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ ЦВК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА

      Як вигідно купити iPhone 11 та інші новинки Apple

      90 Читать новость на русском
      iPhone 11
      iPhone 11

      В Україні офіційний старт продажів нових моделей iPhone 11, Apple Watch Series 5 та iPad останнього покоління розпочнеться вже через тиждень, 11 жовтня, і лише перші 4 дні, з 11 по 14 жовтня, їх можна буде придбати за спеціальними зниженими цінами!

      Так, перші покупці офіційних iPhone 11 та iPhone 11 Pro зекономлять 2 000 грн. А ті, хто в перші дні від старту продажів придбають Apple Watch та новий iPad, зможуть заощадити тисячу гривень.

      Цього року ажіотаж навколо новинок Apple досяг максимуму. Більшість моделей з досвіду інших країн "розлітаються" з полиць магазинів протягом декількох годин. Для тих, хто хоче бути впевнений, що отримає бажану модель, рекомендуємо вже сьогодні зробити попереднє замовлення. Так ви не тільки підстрахуєте себе, але і можете бути впевнені, що заощадите на купівлі. Заощаджені гроші рекомендуємо використовувати на придбання оригінальних аксесуарів Apple, лінійка яких також оновилася з настанням нового сезону

      Спеціальні ціни на перший вікенд офіційного запуску:

      iPhone 11 – від 22 999 грн (буде 24 999 грн)

      iPhone 11 Pro – від 33 999 грн (буде 35 999 грн)

      iPhone 11 Pro Мах – від 37 999 грн (буде 39 999 грн)

      Apple Watch Series 5 – від 12 999 грн (буде 13 999 грн)

      iPad – від 9 499 грн (буде 10 999 грн)

      Крім того, у мережі магазинів iOn, яка має статус Apple Premium Reseller, лише в перші 4 дні будуть діяти спеціальні ціни за програмою Trade In – ви зможете ще вигідніше здати свій старий iPhone та купити новий з мінімальною доплатою. Детальніше на сайти ion.ua

      Шукайте новинки за спеціальними цінами лише в магазинах авторизованих реселерів Apple!

      Особливість iPhone 11 – абсолютно нова система з двох камер із надширококутною камерою з нічним режимом зйомки, яка дозволяє робити фото та відео вражаючої якості. Смартфон зможе пропрацювати цілісінький день без підзарядки. Він надійно захищений від води та пилу, а також має шість кольорів корпусу – від класичних Black і White до стильних Purple і Green

      iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max отримали революційну систему з трьох камер із вражаючою подвійною оптичною стабілізацією зображення і 4-кратним оптичним зумом, які здатні робити якісні професійні знімки навіть у темряві. Їхній час роботи без підзарядки – цілий день, а корпуси отримали ще кращий захист від води. Яскравий екран, створений за новітньою технологією Super Retina XDR, дозволяє дивитися фільми та серіали в форматі HDR. А процесор вирізняється розширеною підтримкою технології машинного навчання. Pro Max оснащений збільшеним дисплеєм – діагоналлю до 6,5 дюймів.

      Новий iPad має дисплей Retina діагоналлю 10,2 дюйма, значно вищу продуктивність у порівнянні з попередніми моделями та підтримку повнорозмірної клавіатури Smart Keyboard та Apple Pencil. Доповнює вражаючі властивості пристрою нова операційна система iPadOS, визначальною рисою якої є поліпшена багатозадачність.

      Apple Watch 5-го покоління може похизуватися екраном Always On, вбудованим компасом, датчиком рівня шуму, а час роботи від одного заряду збільшився до 18 годин.

      Нагадаємо, що попереднє замовлення на новинки можна буде оформити з 4 жовтня, тож встигніть придбати їх за акційними цінами!

      blog_ava
      Вовчиці – не вівці: у Сумах намагались зірвати концерт Олега Винника
      сьогодні
      3902
      Теги: Новини України iPhone Apple
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сьогодні , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 395
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сьогодні , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 439
      Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      сьогодні , 11:30 Як не загубити свою тварину: практичні поради спеціалістів
      Євгенія Мазур 304
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сьогодні , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 412
      "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      сьогодні , 08:12 "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 1482
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук