Як вигідно купити iPhone 11 та інші новинки Apple

В Україні офіційний старт продажів нових моделей iPhone 11, Apple Watch Series 5 та iPad останнього покоління розпочнеться вже через тиждень, 11 жовтня, і лише перші 4 дні, з 11 по 14 жовтня, їх можна буде придбати за спеціальними зниженими цінами!

Так, перші покупці офіційних iPhone 11 та iPhone 11 Pro зекономлять 2 000 грн. А ті, хто в перші дні від старту продажів придбають Apple Watch та новий iPad, зможуть заощадити тисячу гривень.

Цього року ажіотаж навколо новинок Apple досяг максимуму. Більшість моделей з досвіду інших країн "розлітаються" з полиць магазинів протягом декількох годин. Для тих, хто хоче бути впевнений, що отримає бажану модель, рекомендуємо вже сьогодні зробити попереднє замовлення. Так ви не тільки підстрахуєте себе, але і можете бути впевнені, що заощадите на купівлі. Заощаджені гроші рекомендуємо використовувати на придбання оригінальних аксесуарів Apple, лінійка яких також оновилася з настанням нового сезону

Спеціальні ціни на перший вікенд офіційного запуску:

iPhone 11 – від 22 999 грн (буде 24 999 грн)

iPhone 11 Pro – від 33 999 грн (буде 35 999 грн)

iPhone 11 Pro Мах – від 37 999 грн (буде 39 999 грн)

Apple Watch Series 5 – від 12 999 грн (буде 13 999 грн)

iPad – від 9 499 грн (буде 10 999 грн)

Крім того, у мережі магазинів iOn, яка має статус Apple Premium Reseller, лише в перші 4 дні будуть діяти спеціальні ціни за програмою Trade In – ви зможете ще вигідніше здати свій старий iPhone та купити новий з мінімальною доплатою. Детальніше на сайти ion.ua

Шукайте новинки за спеціальними цінами лише в магазинах авторизованих реселерів Apple!

Особливість iPhone 11 – абсолютно нова система з двох камер із надширококутною камерою з нічним режимом зйомки, яка дозволяє робити фото та відео вражаючої якості. Смартфон зможе пропрацювати цілісінький день без підзарядки. Він надійно захищений від води та пилу, а також має шість кольорів корпусу – від класичних Black і White до стильних Purple і Green

iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max отримали революційну систему з трьох камер із вражаючою подвійною оптичною стабілізацією зображення і 4-кратним оптичним зумом, які здатні робити якісні професійні знімки навіть у темряві. Їхній час роботи без підзарядки – цілий день, а корпуси отримали ще кращий захист від води. Яскравий екран, створений за новітньою технологією Super Retina XDR, дозволяє дивитися фільми та серіали в форматі HDR. А процесор вирізняється розширеною підтримкою технології машинного навчання. Pro Max оснащений збільшеним дисплеєм – діагоналлю до 6,5 дюймів.

Новий iPad має дисплей Retina діагоналлю 10,2 дюйма, значно вищу продуктивність у порівнянні з попередніми моделями та підтримку повнорозмірної клавіатури Smart Keyboard та Apple Pencil. Доповнює вражаючі властивості пристрою нова операційна система iPadOS, визначальною рисою якої є поліпшена багатозадачність.

Apple Watch 5-го покоління може похизуватися екраном Always On, вбудованим компасом, датчиком рівня шуму, а час роботи від одного заряду збільшився до 18 годин.

Нагадаємо, що попереднє замовлення на новинки можна буде оформити з 4 жовтня, тож встигніть придбати їх за акційними цінами!