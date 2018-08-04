Як виглядала Меган Маркл у день народження: фото

У суботу, 4 серпня, герцогиня Сассекська Меган Маркл відзначає свій день народження. Дружині принца Гаррі виповнилося 37 років.

Про це повідомляє видання People.

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Зазначимо, що принц Гаррі і Меган Маркл були запрошені на весілля близького друга принца Чарлі Ван Страубензі з режисером Дейзі Дженкс.

Герцогиня Сассекська для виходу обрала темну міді-сукню з плісерованим низом у яскравих відтінках. Крім того, Меган зачарувала всіх вишуканим образом з розпущеним волоссям і чорним капелюхом.



Меган Маркл



Меган Маркл



Меган Маркл



Меган Маркл



Принц Гаррі на весіллі Чарлі Ван Страубензі