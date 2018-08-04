Як виглядала Меган Маркл у день народження: фото
У суботу, 4 серпня, герцогиня Сассекська Меган Маркл відзначає свій день народження. Дружині принца Гаррі виповнилося 37 років.
Про це повідомляє видання People.
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Зазначимо, що принц Гаррі і Меган Маркл були запрошені на весілля близького друга принца Чарлі Ван Страубензі з режисером Дейзі Дженкс.
Герцогиня Сассекська для виходу обрала темну міді-сукню з плісерованим низом у яскравих відтінках. Крім того, Меган зачарувала всіх вишуканим образом з розпущеним волоссям і чорним капелюхом.
Меган Маркл
Меган Маркл
Меган Маркл
Меган Маркл
Принц Гаррі на весіллі Чарлі Ван Страубензі
Джерело: 24 Канал
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