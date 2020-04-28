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      Як виглядали Одеські ресторани: архівні фото

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      "Грот" ресторан на Ланжероні
      "Грот" ресторан на Ланжероні / viknaodessa.od.ua

      Місто Одеса відрізняється своєю колоритністю та незвичайністю. Душа Одеси в її кухні та затишних ресторанчиках. Поки всі вони закриті через карантин пропонуємо перенестися в історію і переглянути архівні фотографії одеських кафе.

      Архівні фото ресторанів і кафе старої Одеси опублікував Viknaodessa.od.ua.

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      Кафе "Дітман" – двоповерхова будівля, яка була на вулиці Тираспольська. Її знесли у 2000-х роках. 

      Одеса
      Тираспольська площа 1905 рік / Фото: old.odessa.ua

      Ресторан "Театральний" у 1948 році мав назву "Одеса", а перейменували його у 1950 році. "Театральний" перебуває на вулиці Радянської армії.

      Одеса ресторан
      Ресторан "Театральний" / Фото: old.odessa.ua

      "Пурпурові вітрила" на Дерибасівській – перше молодіжне кафе Одеси. На сьогодні це кафе не працює.


      "Пурпурові вітрила" в Одесі, 1966 рік / Фото: old.odessa.ua

      Кафе "Дружба" на вулиці Ольгіївська працює по сьогоднішній день. 


       Кафе "Дружба", 1969 рік / Фото: old.odessa.ua

      Ресторан "Чорноморка" перебуває на вулиці Рішельєвська. Ось як виглядав один з найстаріших закладів Одеси у 1963 році.


      "Чорноморка ", 1963 рікФото: old.odessa.ua


      Ресторан "Перлина", 1963 рік / Фото: old.odessa.ua

      Ресторан "Баварія" в Одесі існує з ХХ століття. Зараз це пляжний ресторан-бар.


      "Баварія" в Одесі / Фото: old.odessa.ua

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Одеси Історія Архітектура
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