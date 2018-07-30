Як виглядатиме бюджетний iPhone 9: в мережі опублікували фото

Бюджетний 6,1-дюймовий iPhone 9 не виділятиметься серед інших смартфонів компанії Apple своїм дизайном. На це вказують свіжі фотографії макету новинки. Майбутній смартфон вбере у себе майже всі доробки компанії Apple, які та застосувала в моделях актуального покоління.

Фотографії макету iPhone 9 опублікувало видання SlashLeaks.

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На зображеннях видно, що iPhone 9 буде чимось середнім між iPhone X і iPhone 8. На задній панелі смартфона розміститься одиночний модуль основної камери, об'єктив якого виглядає значно більшим, ніж у iPhone 8. Можливо, це якось пов'язано з більшою, ніж у торішньої моделі, матрицею.



Фото iPhone 9 опублікували в мережі

Незважаючи на те що фінальний дизайн смартфона може відрізнятися від того, що демонструє макет, розраховувати на кардинальні зміни не варто. Якщо такі і відбудуться, то, швидше за все, будуть стосуватися лише незначних елементів новинки на зразок металевої рамки, яка може втратити хромоване забарвлення.



iPhone 9 не вирізнятиметься серед представників актуальної лінійки Apple

Очікується, що Apple вдасться здешевити виробництво iPhone 9 за рахунок відмови від ряду "надмірностей". Наприклад, умовно доступна модель отримає LCD-, а не OLED-дисплей з більш товстими рамками, алюмінієву рамку замість залізної, а також, не виключено, менший в порівнянні зі старшими версіями обсяг оперативної пам’яті.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з’явилася інформація щодо вартості iPhone "для бідних". Його ціна стартуватиме від 599 доларів (близько 15 960 гривень).

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