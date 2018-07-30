21:59
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як виглядатиме бюджетний iPhone 9: в мережі опублікували фото

625 Читать новость на русском
Бюджетний iPhone 9 засвітився на "живих" фото
Бюджетний iPhone 9 засвітився на "живих" фото / Фото з вільних джерел

Бюджетний 6,1-дюймовий iPhone 9 не виділятиметься серед інших смартфонів компанії Apple своїм дизайном. На це вказують свіжі фотографії макету новинки. Майбутній смартфон вбере у себе майже всі доробки компанії Apple, які та застосувала в моделях актуального покоління.

Фотографії макету iPhone 9 опублікувало видання SlashLeaks.

Читайте також: Повний огляд iOS 12: які зміни чекають на користувачів iPhone

На зображеннях видно, що iPhone 9 буде чимось середнім між iPhone X і iPhone 8. На задній панелі смартфона розміститься одиночний модуль основної камери, об'єктив якого виглядає значно більшим, ніж у iPhone 8. Можливо, це якось пов'язано з більшою, ніж у торішньої моделі, матрицею.

Фото iPhone 9 опублікували в мережі
Фото iPhone 9 опублікували в мережі

Незважаючи на те що фінальний дизайн смартфона може відрізнятися від того, що демонструє макет, розраховувати на кардинальні зміни не варто. Якщо такі і відбудуться, то, швидше за все, будуть стосуватися лише незначних елементів новинки на зразок металевої рамки, яка може втратити хромоване забарвлення.

iPhone 9 не вирізнятиметься серед представників актуальної лінійки Apple
iPhone 9 не вирізнятиметься серед представників актуальної лінійки Apple

Очікується, що Apple вдасться здешевити виробництво iPhone 9 за рахунок відмови від ряду "надмірностей". Наприклад, умовно доступна модель отримає LCD-, а не OLED-дисплей з більш товстими рамками, алюмінієву рамку замість залізної, а також, не виключено, менший в порівнянні зі старшими версіями обсяг оперативної пам’яті.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з’явилася інформація щодо вартості iPhone "для бідних". Його ціна стартуватиме від 599 доларів (близько 15 960 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 21:14 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
сьогодні, 20:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська
Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
Тетяна Бучок
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сьогодні, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Інноваційне диво від Huawei: компанія сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge
13 липня , 08:03
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
Xiaomi розвінчала всі міфи стосовно смартфона Mi Max 3 Pro
 31 липня , 08:02
Xiaomi теж готує гнучкий смартфон, що буде вдвічі дешевший ніж від Samsung
 сьогодні , 22:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук