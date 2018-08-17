Як виглядає київський H&M зсередини: фотоогляд
Перший в Україні магазин H&M відкриється для 18 серпня у київському торговому центрі Lavina Mall.
Напередодні відкриття бренд показав, як виглядає магазин зсередини. В київському H&M можна придбати не тільки жіночі та чоловічі колекції одягу, але також і товари для дому H&M Home.
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Відкриття бутика стартує у суботу, 18 серпня, о 12:00. У цей день магазин працюватиме до 22:00.
Також бренд подарує першій людині у черзі сертифікат на покупки сумою 10 000 гривень, другій – на 3 000 грн та третій — на 2 000 грн, наступні 1 000 людей отримають сертифікати на 200 грн.
Джерело: 24 Канал
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