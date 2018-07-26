Як виглядає Meizu 16: в компанії показали фото нового смартфона
Новий флагманський смартфон Meizu 16 мають презентувати 8 серпня. Раніше в мережі оприлюднили характеристики пристрою. А тепер старший віце-президент компанії Meizu Лі Нан опублікував вже фото новинки.
Знімок оприлюднений у китайській соцмережі Weibo, повідомляє GizmoChina.
Як можна помітити на фото, Meizu 16 отримав вигнуті краї дисплея, по периметру екрану є тонкі рамки. При цьому сканер відбитків пальців буде розміщений в екрані пристрою.
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Пристрій отримав подвійну основну камеру з модулями на 12 Мп і 20 Мп та фронтальну з роздільною здатністю 20 Мп.
Смартфон Meizu 16
Meizu 16 працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 845. Пристрій отримав 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Пристрій працює під управлінням Android 8.1 Oreo з фірмовою прошивкою Flyme 7.5.
Акумулятор має ємність 2950 мАг.
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