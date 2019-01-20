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      Як виявити, що у вас непереносимість лактози

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      Симптоми лактазної недостатності
      Симптоми лактазної недостатності / verywellhealth.com

      Лактазна непереносимість може виникати як у помірній, так і у важній форму, не залежно від того, скільки лактази ( ферменту, що бере участь у перетравленні лактози) виробляють залози тонкого кишківника.

      Лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт у коментарі для Здоров'я 24 назвала основні симптоми лактозної непереносимості (ЛН).

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      Саме тому одні люди не можуть вживати більше молочних продуктів, а інші без проблем можуть смакувати цими продуктами. У останніх не виникають неприємні відчуття та організм не сприймає лактозу як чужорідний продукт.

       
      Лактазна недостатність – симптоми:
      • здуття,
      • біль у животі або коліки,
      • бурчання в животі,
      • надмірне газоутворення,
      • рідкий стілець або діарея,
      • нудота (блювота).

      Симптоми виникають приблизно через півгодини (інколи до двох годин) після вживання продуктів з лактозою.

      Щоб виявити ці симптоми, необхідно на певний час відмовитися від молочної продукції. Якщо симптоми зникли після цього, то варто відновити вживання цих продуктів у невеликих кількостях і простежити за реакцією організму.

       
      Лікар Христина Квіт
      “У деяких випадках гіполактазія (лактозна недостатність, – ред.) супроводжується позакишковими симптомами, що виникають після вживання молока: різка загальна слабкість, пітливість, тахікардія, озноб, головний біль, запаморочення, болі в області серця, екстрасистолія. Захворювання може ускладнюватись остеопенією (зниження щільності кісткових тканин)”.

      Лікар зазначає, що існує кілька груп пацієнтів, які страждають на ЛН:

      1) які можуть вживати до 200 мл молока (без клінічних проявів) і повністю переносять продукти, що містять кисле молоко. На цю групу припадає 5-12%.

      2) які не переносять молоко, але можуть вживати в помірній кількості кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко, ряжанку, йогурт). Таких є 10-12% пацієнтів;

      Які бувають груп пацієнтів, які страждають на ЛН
      Які бувають груп пацієнтів, які страждають на ЛН

      3) які не переносять не тільки молоко, але й кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко, ряжанку, йогурт). Це основна група – 60-70%;

      4) у яких виражені прояви лактазної недостатності з’являються вже після прийому 2-4 г лактози. На цю групу припадає 4-5%.

      Більше про лактазну непереносимість – читайте у інтерв'ю з Христиною Квіт.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Здорове життя
      Джерело: Здоров'я 24
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