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      Як впоратися зі стресом на роботі: цікавий спосіб

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      Спів допоможе впоратися зі стресом на роботі
      Спів допоможе впоратися зі стресом на роботі / unsplash.com

      Британські дослідники з Університету Лестера розповіли про досить простий спосіб впоратися зі стресом на роботі – музика та колективний спів.

      Про це пише Daily Mail.

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      Вчені проаналізували 58 осіб, які отримували різний розмір заробітної плати. Вчені виявили, що кожна шоста людина відчувала високе напруження через роботу.

      Саме тому у деяких британських компаніях вирішили навчити хоровому співу. Виявляється, що 96% працівників у таких колективах задоволені своїм життям та майже не відчувають стрес на робочому місці.

      Колективний спів допоможе впоратися зі стресом на роботі
      Колективний спів допоможе впоратися зі стресом на роботі

      Вчені виявили, що спів покращував дихання, поставу, він допоміг виробити аналогічні ендорфіни для кращого самопочуття. Також завдяки цим практикам люди у компаніях почувалися менш ізольованими.

      Більша частина учасників дослідження були жінки, але вчені зазначили, що спів для чоловіків може принести більше користі, адже вони мають більший ризик стресу на роботі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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