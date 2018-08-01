Як всередині виглядає капсула для космічних туристів

Компанія Blue Origin, яка вже через кілька років планує відправляти у космос туристів, вперше показала інтер'єр пасажирської капсули.

Про це пише espreso.tv.

У капсулі може розміститись до 5 пасажирів. У салоні встановлені крісла, монітор для відстеження параметрів польоту і чотири ілюмінатори.

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Як раніше повідомили в компанії, мінімальна вартість квитка становитиме 200 тисяч доларів (5 200 000 гривень). При чому, як підрахували експерти, така ціна буде збитковою для компанії. Аналітики оцінюють витрати на один політ у 10 мільярдів доларів.

Як виглядає капсула для космічних туристів

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