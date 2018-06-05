14:36
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Як захиститись від комарів: Xiaomi випустила дуже бюджетний пристрій

1575 Читать новость на русском
Ґаджет, що бореться з комарами
Ґаджет, що бореться з комарами / gizchina.com

Китайська компанія Xiaomi представила дуже корисний для літа пристрій під назвою Xiaomi Mijia Mosquito Repellent – це ґаджет, що може захистити від комарів та інших видів комах.

Про це пише Tehnot.com.

Пристрій має відганяючий елемент тефлутрін. Одна його порція може випаровуватися близько 30 діб. Якщо використовувати Xiaomi Mijia Mosquito Repellent по 8 годин на день, то має вистачити на три місяці.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції

Усередині пристрою вентилятор, за допомогою якого проводиться випаровування протимоскітної речовини. Новинка обладнана таймером, тобто ви можете спланувати роботу ґаджета наперед.

Найприємніша частина чи не усіх пристроїв Xiaomi – це ціна. Треба сказати, що за Xiaomi Mijia Mosquito Repellent теж доведеться заплатити небагато – 59 юанів (приблизно 250 гривень). У Китаї новинка з’явиться 8 червня.

До речі, серед інших товарів також пропонується протимоскітна сітка за 29 юанів (120 гривень).

Xiaomi Mijia Mosquito Repellent

Захист від комарів Xiaomi Mijia Mosquito Repellent

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук