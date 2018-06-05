Як захиститись від комарів: Xiaomi випустила дуже бюджетний пристрій

Китайська компанія Xiaomi представила дуже корисний для літа пристрій під назвою Xiaomi Mijia Mosquito Repellent – це ґаджет, що може захистити від комарів та інших видів комах.

Про це пише Tehnot.com.

Пристрій має відганяючий елемент тефлутрін. Одна його порція може випаровуватися близько 30 діб. Якщо використовувати Xiaomi Mijia Mosquito Repellent по 8 годин на день, то має вистачити на три місяці.

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Усередині пристрою вентилятор, за допомогою якого проводиться випаровування протимоскітної речовини. Новинка обладнана таймером, тобто ви можете спланувати роботу ґаджета наперед.

Найприємніша частина чи не усіх пристроїв Xiaomi – це ціна. Треба сказати, що за Xiaomi Mijia Mosquito Repellent теж доведеться заплатити небагато – 59 юанів (приблизно 250 гривень). У Китаї новинка з’явиться 8 червня.

До речі, серед інших товарів також пропонується протимоскітна сітка за 29 юанів (120 гривень).

Захист від комарів Xiaomi Mijia Mosquito Repellent

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