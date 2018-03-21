Як збільшити швидкість інтернету вдома: корисні лайфхаки

Для того, що покращити швидкість інтернету вдома не обов’язково обирати дорожчий тарифний план. Інколи на швидкість впливає розташування Wi-Fi роутера.

Про це пише prostotech.com.

Отож найкраще місце розташування маршрутизатора, який роздає Wi-Fi, у центрі будинку. Тоді хвилі будуть рівномірно розподілятися, потрапляючи в усі куточки житла.

Читайте також: В Китаї почали розробляти нову технологію зв’язку 6G

Не бажано тримати роутер на підлозі, адже у цьому випадку більшість Wi-Fi хвиль потраплятимуть до сусідів знизу. Оптимальніше місце для цього пристрою – на стіні, ближче до стелі.

Де найкраще поставити роутер

Також не варто тримати поряд з роутером побутові пристрої, адже вони зменшують силу сигналу.

Якщо ваш роутер має кілька антен, то встановіть їх не в одному напрямку, а у різних. Скажімо, одну можна встановити вертикально, а другу - горизонтально. При такому розкладі він буде краще транслювати сигнал.

Читайте також: 4 найпоширеніші причини, чому ваш смартфон ламається

Окрім того, є спеціальні програми, які можуть показати карту поширення сигналу по будинку. Така програма теж допоможе визначити місце розташування роутера.

Більшість роутерів працюють на частоті 2,4 ГГц, на такій же частоті працюють багато інших побутових приладів (мікрохвильовка, Bluetooth, системи відеоспостереження тощо). Якщо ви зміните частоту на 5 ГГц, то будете мати менше перешкод, а відповідно і сильніший сигнал.

Як підсилити сигнал роутера

І наприкінці народний лайфхак. Обмежити поширення сигналу від роутера у різні боки і сконцентрувати сигнал у конкретному напрямку допоможе фольга. Нею треба закрити частину роутера, такими чином направивши сигнал у потрібне русло.