Як зміняться тарифи на електроенергію для населення впродовж року

Ціни на електричну енергію загалом суттєво не зростуть, а для побутових споживачів залишаться незмінними до липня 2019 року.

Про це очільниця національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко заявила у інтерв’ю "Радіо НВ".

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За словами Кривенко, у липні 2019 року має запуститися ринок електроенергії, однак до того часу тарифи мають залишитися незмінними.

До липня ми не очікуємо суттєвих змін для підвищення тарифів. Для побутових споживачів тарифи залишаться незмінними,

— зазначила вона.

Наразі ж, за словами очільниці комісії, тарифне регулювання стримує ріст тарифів. Разом з тим, Кривенко очікує, що з липня 2019-го ціна на електричну енергію для споживачів буде формуватися на конкурентних засадах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 22 серпня розглядав скасування субсидії споживачам без лічильників газу. Згодом у Кабміні заявили, що не приймали рішення про скасування субсидій на природний газ для споживачів без газових лічильників.