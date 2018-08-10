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Як знімає камера смартфона Meizu 16: ефектні фото

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Як знімає камера Meizu 16
Як знімає камера Meizu 16 / Фото з відкритих джерел

8 серпня компанія Meizu офіційно презентувала нову лінійку флагманів Meizu 16 і 16 Plus. Серед головних переваг новинок можна назвати і камеру, хоча за основними параметрами вона схожа до тої, що і в попередника Meizu 15.

Видання prostotech.com опублікувало знімки, зроблені на новенький Meizu 16.

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Завдяки вдосконаленому алгоритму і чіпсеті Snapdragon 845 вдалось підвищити продуктивність камери.

Як знімає камера Meizu 16

Як знімає камера Meizu 16

Це доводять і знімки з камери Meizu 16. Так, коли рівень освітлення хороший, деталі і різкість фотографії справді вражаючі. І навіть в умовах слабкого освітлення телефон зміг захопити детальний знімок без цифрового шуму.

Як знімає камера Meizu 16

Виходять вдалі фото навіть в умовах недостатнього світла

Як відомо, Meizu 16 і 16 Plus отримали здвоєну камеру з сенсором Sony IMX380 з роздільною здатністю 12 Мп, апертурою f / 1.8 і OIS і розміром пікселя 1,55 мкм та сенсором Sony IMX350 з роздільною здатністю 20 Мп і діафрагмою f/ 2.6 з розміром пікселя 1,0 мкм.

Фронтальна камера має діафрагму f/2.0 з роздільною здатністю 20 Мп.

Як знімає камера Meizu 16

Смартфон отримав найпотужніший процесор

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Meizu
Джерело: 24 Канал
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