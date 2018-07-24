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Як зробити плоским живіт: ефективні рекомендації зіркових тренерів

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Поради зіркових тренерів, як зробити плоским живіт
Поради зіркових тренерів, як зробити плоским живіт / Фото з відкритих джерел

Підтягнутий живіт виглядає привабливо, з ним можна виглядати сексуально навіть у звичайній футболці. Однак потрібно багато працювати над собою, щоб мати ідеальний живіт. Зіркові тренери підготували рекомендації, які є дієвими для схуднення.

Про це пише українське видання Vogue.

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Персональний тренер з Нью-Йорку Вілл Торрес тренує топ-моделей та знаменитостей. Він рекомендує починати з планки, вивчаючи віджимання.

У своїх тренуваннях ми використовуємо безліч таких нюансів, про які люди просто не мають уявлення. Наприклад, мало хто звертає увагу, але при віджиманні м'язи пресу працюють дуже активно. Але ж в основі цих вправ – всім відома планка. Більш того, я б сказав, що, по суті, це планка в русі. Тому, вивчаючи віджимання, ми просимо клієнтів починати з планки: так м'язи живота і сідниць добре напружуються, і включаються м'язи-стабілізатори. Якщо цього не робити, то стегна падатимуть при кожному згинанні рук, а це означає, що тіло не активоване і не працює як слід,
– пояснює тренер.

Крім цього, він додав, що навчає своїх клієнтів гімнастичних рухів: "горизонтальний вис, такий же вис, але лежачи, стійка на руках біля стіни". 

Оскар Сміт, який стежить за тренуванням Розаріо Доусон, Кетрін Макфі, Вел Кілмер, топ-моделі Марини Лінчук, Лари Стоун і Кетрін Макніл, наголошує що  втратити декілька кілограм в проблемній зоні можна, якщо застосовувати серйозні кардіонагрузки і строгу дієту.

"Більшість досі не розуміє, що дієта – це головний ключ до стрункості поряд з тренуваннями, а одне без іншого не працює. Що стосується вправ, то мій метод – "олдскул": підйоми тулуба з положення лежачи, підйоми ніг, так звані зворотні скручування, коли з положення лежачи треба підняти ноги і сідниці. Їм немає рівних. Головний секрет – треба додавати кожного разу 5-10 повторень" – розповідає Оскар.

плоский живіт

Лос-анджелеський тренер Гарлі Пастернак заявляє, що втратити жир абдомінальних м'язів можна, лише якщо збільшити норму кроків до 16 тисяч в день і змінити режим харчування.

"Якщо потрібно зміцнити м'язи під шаром жирку, допоможуть прості вправи: планка і "супермен" (коли, лежачи на животі, одночасно піднімаєш і опускаєш руки і ноги). Можна сісти, підняти зігнуті ноги, відхилитися назад і, утримуючи рівновагу, доторкатися руками статі по обидва боки від тіла", – пояснює тренер.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Красиве тіло Дієти Поради Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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