"Сакартвело" чи... просто "Джорджія".

Грузія хоче, щоб її називали у світі не на російський, а на американський манер. Так, офіційний Тбілісі просить Японію, щоб та змінила назву "Грудзіа" у японській мові на "Джорджія". Грузинське керівництво воліє, щоб вона звучала так, як в англійській, а не як у російській мові, повідомляє "Лєнта.ру". З відповідним проханням звернувся міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе під час недавнього візиту до Токіо.Це підтвердили у японському МЗС, зазначивши водночас, що грузинська сторона не пропонувала як альтернативний варіант назву країни по-грузинськи - "Сакартвело". Наразі влада країни сонця, що сходить вивчає це питання - щоби офіційно змінити назву іноземної держави, необхідно внести відповідні зміни у законодавство.Свого часу Японія вже стикалася з такою процедурою, коли колишню Бірму було перейменовано на М'янму. Зазначимо, що англомовна назва Грузії - "Джорджія" - співзвучна з назвою одного з американських штатів. Це неодноразово призводило до курйозів. Так, під час серпневого конфлікту на Кавказі одна з мешканок Джорджії, дізнавшись про вторгнення російських військ в Грузію, злякалася, що війна загрожує її штату.