Як звільнених з полону волинян зустрічали на рідній землі

Волинь зустріла своїх героїв. Звільнені з полону заручники Артем Біднюк і Володимир Гізун Новий рік і Різдво зустрічатимуть вдома.

Рідні, друзі, волонтери та просто небайдужі волиняни зібрались на Цуманському перехресті, що на трасі Рівне – Луцьк, аби першими зустріти своїх земляків.

Артем Біднюк – із села Люблинець Ковельського району. Служив за контрактом. У полон потрапив на Луганщині. Чекав звільнення рівно рік і один день. Про пережите боєць згадує неохоче.

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Володимир Гізун – із села Любохини Старовижівського району. Його група рухалася вночі. Водій заблукав і випадково заїхав на ДНРівський блокпост. В заручники чоловіків захопила російська диверсійна група. Боєць два роки відсидів у Макіївській колонії. До останнього моменту Володимир не знав, що його обміняють

В Луцьку звільнених військовослужбовців зустрічали на Театральному майдані. Біля стели Героїв відправили подячний молебень. 2 січня бійці повернуться в Київський госпіталь на реабілітацію.