Як звучить Сонце: NASA оприлюднило аудіозапис

Вчені перетворили в звук коливання та вібрації в атмосфері Сонця, записані за допомогою космічної обсерваторії SOHO. Відтепер рух найближчої до нас зірки за 40 днів можна послухати.

Півторахвилинний аудіофайл опублікували на сайті NASA.

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Сонце, як і будь-яка інша зірка, відчуває коливання, які називають "зоретрусом". Особливо потужні поштовхи відбуваються на деяких змінних зірках, де періодично змінюється режим горіння термоядерного пального, і вони можуть різко роздуватися і опадати. Сонце теж відчуває коливання, хоча і меншого масштабу – спостереження за розповсюдженням цих коливань, як і в випадку з землетрусами, дозволяє вченим судити про внутрішню структуру зірки, про процеси, пов'язані з циклом сонячної активності.



Коливання швидкості обертання Сонця в залежності від глибини

Головний спосіб вимірювання коливань Сонця – фіксація зміни розширення світлих або темних смуг в оптичному спектрі. Один з приладів на борту космічної сонячної обсерваторії – Michelson Doppler Imager (MDI), здатний "відчувати" швидкості зсуву на Сонці до декількох метрів в секунду. З його допомогою вчені фіксували, наприклад, відмінності в швидкостях обертання різних областей Сонця, хвилі, пов'язані з появою і зникненням осередків утворення гранул.



Швидкість руху приповерхневих шарів Сонця

Олександр Косович зі Стенфордського університету перетворив дані, зібрані MDI, в звук. Для цього він вивів середнє арифметичне всіх значень для всього сонячного диска, прибрав ефекти, пов'язані з рухом самого космічного апарату, артефакти, шуми, пов'язані з налаштуванням приладів. Потім він відфільтрував дані по частоті і прискорив в 42 тисячі разів, щоб коливання виявилися в діапазоні частот, доступному людського вуха.

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Як звучить Сонце – слухайте аудіо

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