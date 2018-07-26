00:26
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
  • понеділок
    29°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Космос
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як звучить Сонце: NASA оприлюднило аудіозапис

228 Читать новость на русском
Як звучить Сонце
Як звучить Сонце / Фото з вільних джерел

Вчені перетворили в звук коливання та вібрації в атмосфері Сонця, записані за допомогою космічної обсерваторії SOHO. Відтепер рух найближчої до нас зірки за 40 днів можна послухати.

Півторахвилинний аудіофайл опублікували на сайті NASA.

Читайте також:  Найдовше місячне затемнення в столітті: коли його побачать в Україні

Сонце, як і будь-яка інша зірка, відчуває коливання, які називають "зоретрусом". Особливо потужні поштовхи відбуваються на деяких змінних зірках, де періодично змінюється режим горіння термоядерного пального, і вони можуть різко роздуватися і опадати. Сонце теж відчуває коливання, хоча і меншого масштабу – спостереження за розповсюдженням цих коливань, як і в випадку з землетрусами, дозволяє вченим судити про внутрішню структуру зірки, про процеси, пов'язані з циклом сонячної активності.

​Коливання швидкості обертання Сонця в залежності від глибини
Коливання швидкості обертання Сонця в залежності від глибини

Головний спосіб вимірювання коливань Сонця – фіксація зміни розширення світлих або темних смуг в оптичному спектрі. Один з приладів на борту космічної сонячної обсерваторії – Michelson Doppler Imager (MDI), здатний "відчувати" швидкості зсуву на Сонці до декількох метрів в секунду. З його допомогою вчені фіксували, наприклад, відмінності в швидкостях обертання різних областей Сонця, хвилі, пов'язані з появою і зникненням осередків утворення гранул.

Швидкість руху приповерхневих шарів Сонця
Швидкість руху приповерхневих шарів Сонця

Олександр Косович зі Стенфордського університету перетворив дані, зібрані MDI, в звук. Для цього він вивів середнє арифметичне всіх значень для всього сонячного диска, прибрав ефекти, пов'язані з рухом самого космічного апарату, артефакти, шуми, пов'язані з налаштуванням приладів. Потім він відфільтрував дані по частоті і прискорив в 42 тисячі разів, щоб коливання виявилися в діапазоні частот, доступному людського вуха.

Читайте також: Науковці зробили прорив у вивченні Марсу

Як звучить Сонце – слухайте аудіо

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос Сонце
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тарифный геноцид: почему Украина вынуждена поднимать тарифы на газ
26 липня, 23:00 Тарифный геноцид: почему Украина вынуждена поднимать тарифы на газ
Сергій Фурса
Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
26 липня, 22:14 Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
26 липня, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
26 липня, 21:01 Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
1031
Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
26 липня, 20:01 Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
Євгенія Мазур
Що відбуватиметься з людиною, якщо вона опиниться на Марсі: промовисте відео
12 липня , 10:07
На Землю повернулися астронавти з МКС
 3 червня , 18:13
Як рухаються хмари на Юпітері: гіпнотизуюче відео
 24 травня , 23:03
У NASA показали активність на Сонці: захоплююче відео
 5 квітня , 15:03
Науковці створили карту гроз на Юпітері
 8 червня , 23:03
IKEA спільно із NASA готує "космічні" меблі
 29 червня , 17:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук