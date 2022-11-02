"Це проблема": яка найбільша небезпека для України зі сторони Білорусі

У Вітебській та Брестській областях Білорусі є кілька полігонів, які зараз використовуються для підготовки мобілізованих російських військових. Утім, це не несе серйозної загрози для України.

Так, щоб реально збільшити кількість військ на території Білорусі необхідно щонайменше кілька десятків тисяч бійців. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Наразі російські військові в Білорусі не несуть загрози

Наприклад, зараз на правобережжі Херсонщини є 30 тисяч росіян, але вони не можуть навіть утримати плацдарм. Тоді як про наступ і взагалі не мовиться.

Для того, щоб зібрати більш-менш боєздатний підрозділ, то їм (росіянам – 24 канал) треба реально близько 50 тисяч,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, це мають бути не просто "люди з автоматами", а підготовлені бійці, які пройшли бойове злагодження. Крім того, Білорусь вже віддала майже всю техніку. У них лишилися хіба стрілецька техніка та машини для перевезення особового складу.

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Яка справжня небезпека від наших північних сусідів

Небезпека зі сторони Білорусі – це авіація. От авіацію мають у своєму розпорядженні,

– повідомив військовий експерт.

Так, на аеродромах Білорусі є авіація, яка може нам створити проблеми, зокрема:

винищувачі МіГ-31 – носії "Кинджалів";

винищувачі Су-35 – носії ракет Х-59;

безпілотний розвідник Ту-123.

Світан додав, що сухопутна складова, яка є у розпорядженні Білорусі, наразі не спричинить для нас проблем. Крім того, щоб "накачати" її треба не один тиждень.

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З Білорусі можуть запускати іранські ракети

Іран планує поставити Росії ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar – це ракети такого ж класу як російські "Іскандери". Їх складно збивати, але за допомогою систем ППО та зенітно-ракетних комплексів цілком можливо.

Для країни-агресорки є сенс завезти іранські ракети до Білорусі та встановити на північному кордоні з нашою державою. У такий спосіб загарбники зможуть діставати до певних логістичних ланцюжків, якими прямує західна допомога.

Fateh-110 – мають дальність 300 кілометрів і Zolfaghar – 700. Тобто вони зможуть діставати до половини території України з Півночі – з боку Білорусі,

– зазначив військовий експерт.

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