"Это проблема": какая самая большая опасность для Украины со стороны Беларуси

В Витебской и Брестской областях Беларуси есть несколько полигонов, которые используются для подготовки мобилизованных российских военных. Впрочем, это не несет серьезной угрозы Украине.

Так, чтобы реально увеличить количество войск на территории Беларуси необходимо, по меньшей мере, несколько десятков тысяч бойцов. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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В настоящее время российские военные в Беларуси не несут угрозы

К примеру, сейчас на правобережье Херсонской области есть 30 тысяч россиян, но они не могут даже удержать плацдарм. В то время как о наступлении и вообще не говорится.

Для того чтобы собрать более или менее боеспособное подразделение, то им (россиянам – 24 канал) нужно реально около 50 тысяч,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, это должны быть не просто "люди с автоматами", а подготовленные бойцы, прошедшие боевое слаживание. Кроме того, Беларусь уже отдала почти всю технику. У них остались разве что стрелковая техника и машины для перевозки личного состава.

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Какая настоящая опасность от наших северных соседей

Опасность со стороны Беларуси – это авиация. Вот авиацию располагают,

– сообщил военный эксперт.

Так, на аэродромах Беларуси есть авиация, которая может создать проблемы, в частности:

истребители МиГ-31 – носители "Кинжалов";

истребители Су-35 – носители ракет Х-59;

беспилотный разведчик Ту-123.

Свитан добавил, что сухопутная составляющая, которая есть в распоряжении Беларуси, пока не повлечет за собой проблем. Кроме того, чтобы "накачать" ее нужно не одну неделю.

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Из Беларуси могут запускать иранские ракеты

Иран планирует поставить России ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar – это ракеты такого же класса, как российские "Искандеры". Их сложно сбивать, но с помощью систем ПВО и зенитно-ракетных комплексов вполне возможно.

Для страны-агрессорки есть смысл ввезти иранские ракеты в Беларусь и установить на северной границе с нашим государством. Таким образом, захватчики смогут доставать до определенных логистических цепочек, по которым направляется западная помощь.

Fateh-110 – имеют дальность 300 километров и Zolfaghar – 700. То есть они смогут доставать до половины территории Украины с Севера – со стороны Беларуси,

– отметил военный эксперт.

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