Росіяни продовжують наступальні дії, успіхи ЗСУ на фронті: звіт і карти ISW

Кремль і його армія продовжують терор та не покидають наміру захопити території України. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, як змінилася ситуація на фронті протягом останньої доби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська 3 січня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Окупанти наступали на північ від Сум в районі Кіндратівки, Олексіївки, Андріївки та Варачиного та на південний схід від міста Суми в районі Грабовського.

Ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Харківщини. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 грудня, свідчать про те, що російська армія нещодавно просунулася в центральній частині Сотницького Козачка (на північний захід від Харкова).

Українські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 січня, вказують на те, що ЗСУ просунулися поблизу автомагістралі Р-79 Куп'янськ-Чугуїв у центрі Куп'янська.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Загарбники продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, на Слов'янсько-Лиманському напрямку, на Добропільському напрямку, а також на Покровському напрямку і на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

Окупанти продовжили наступальні дії і на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи за 2 січня свідчать про те, що загарбники нещодавно просунулися вздовж траси Е-40 Бахмут-Слов'янськ на північний схід від Оріхово-Василівки (на північний схід від Костянтинівки).

Армія Кремля продовжувала наступати на північний схід від Олександрівки поблизу Зеленого Гаю та Андріївки-Клевцового та на південний схід від Олександрівки поблизу Вороного, Олександрограда та Вишневого, але не просунулася вперед.

Вороже військо продовжила наступальні дії також і на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області і на Херсонському напрямку, але не просунулося вперед.

Ситуація на полі бою: останні новини