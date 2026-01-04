Россияне продолжают наступательные действия, успехи ВСУ на фронте: отчет и карты ISW

Кремль и его армия продолжают террор и не покидают намерения захватить территории Украины. Аналитики Института изучения войны проанализировали, как изменилась ситуация на фронте за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какая ситуация на фронте?

Российские войска 3 января продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали на север от Сум в районе Кондратовки, Алексеевки, Андреевки и Варачино и на юго-восток от города Сумы в районе Грабовского.

Вражеские силы недавно продвинулись на севере Харьковщины. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 декабря, свидетельствуют о том, что российская армия недавно продвинулась в центральной части Сотницкого Казачка (к северо-западу от Харькова).

Украинские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 января, указывают на то, что ВСУ продвинулись вблизи автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев в центре Купянска.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Захватчики продолжили наступательные операции на Боровском направлении, на Славянско-Лиманском направлении, на Добропольском направлении, а также на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

Оккупанты продолжили наступательные действия и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи за 2 января свидетельствуют о том, что захватчики недавно продвинулись вдоль трассы Е-40 Бахмут-Славянск на северо-восток от Орехово-Васильевки (северо-восточнее Константиновки).

Армия Кремля продолжала наступать на северо-восток от Александровки вблизи Зеленого Гая и Андреевки-Клевцово и на юго-восток от Александровки вблизи Вороного, Александрограда и Вишневого, но не продвинулась вперед.

Вражеское войско продолжило наступательные действия также и на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, но не продвинулось вперед.

