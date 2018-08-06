Яка травма дитинства вплинула на ваше життя: тест

Часто трапляється так, що у дитинстві емоційне здоров’я частково або повністю руйнується. Іноді люди не розуміють, що саме блокує, збиває з пантелику в конкретний момент.

Психолог Юлія Левковська опублікувала в Instagram тест для визначення травми та її впливу на життя.

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Спочатку уважно розгляньте картинку та оберіть малюнок, який сподобався найбільше.



Тест: яка травма дитинства вплинула на ваше життя

Відповіді до тесту

Картинка №1. Ймовірно, момент ідентифікації з людьми, які не є вашими батьками, був негативним. Тобто ви відчули себе відкинутою людиною тими, хто для вас був найдорожчий. Вам важко спілкуватися з людьми, все через те, що ви боїтеся відмов.

Щоб створити здорові зв’язки потрібно стати впевненим у собі. Найголовнішим завданням є зрозуміти, що життя залежить від вас.



Картинка №2. Батьки інколи зраджують довіру дітей. Спершу вони обіцяють щось купити/зробити, але не виконують цього.

Друге зображення свідчить про те, що у якийсь момент ваші батьки або близькі люди зрадили довіру і це є десь глибоко всередині вас. Ви та людина, що не може повністю відкритися комусь, повністю довіритися, попри те, що ви екстравертована особистість.

Картинка №3. Вас відштовхнули ваші однолітки та важливі люди. Можливо, це через негативні фрази. Нині ж ви залежна людина від думки інших. Спробуйте звільнитися від цього і не дозволяйте собі захоплюватися тим, що говорять інші.

Картинка №4. Можливо ваше дитинство пройшло без батьків або ж ви зазнали втрат, коли були маленькими. Ви товариська людина та піклуєтеся про те, щоб не залишитися наодинці.

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