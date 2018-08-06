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Яка травма дитинства вплинула на ваше життя: тест

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Яка травма дитинства вплинула на ваше життя
Яка травма дитинства вплинула на ваше життя / com3196.pixnet.net

Часто трапляється так, що у дитинстві емоційне здоров’я частково або повністю руйнується. Іноді люди не розуміють, що саме блокує, збиває з пантелику в конкретний момент.

Психолог Юлія Левковська опублікувала в Instagram тест для визначення травми та її впливу на життя.

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Спочатку уважно розгляньте картинку та оберіть малюнок, який сподобався найбільше.

Тест: яка травма дитинства вплинула на ваше життя
Тест: яка травма дитинства вплинула на ваше життя

Відповіді до тесту

Картинка №1. Ймовірно, момент ідентифікації з людьми, які не є вашими батьками, був негативним. Тобто ви відчули себе відкинутою людиною тими, хто для вас був найдорожчий. Вам важко спілкуватися з людьми, все через те, що ви боїтеся відмов.

Щоб створити здорові зв’язки потрібно стати впевненим у собі. Найголовнішим завданням є зрозуміти, що життя залежить від вас.

Картинка №2. Батьки інколи зраджують довіру дітей. Спершу вони обіцяють щось купити/зробити, але не виконують цього.

Друге зображення свідчить про те, що у якийсь момент ваші батьки або близькі люди зрадили довіру і це є десь глибоко всередині вас. Ви та людина, що не може повністю відкритися комусь, повністю довіритися, попри те, що ви екстравертована особистість.

Картинка №3. Вас відштовхнули ваші однолітки та важливі люди. Можливо, це через негативні фрази. Нині ж ви залежна людина від думки інших. Спробуйте звільнитися від цього і не дозволяйте собі захоплюватися тим, що говорять інші.

Картинка №4. Можливо ваше дитинство пройшло без батьків або ж ви зазнали втрат, коли були маленькими. Ви товариська людина та піклуєтеся про те, щоб не залишитися наодинці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
 

Привет, мои! Сегодня в рубрике #левковская_тест выберите одну картинку и узнайте,какие факторы повлияли на вас в детстве! Поставьте, пожалуйста, ваш лайк, чтобы программа, которая чистит молчунов в моем блоге, осталась ни с чем ?! Let's Go! ⠀ 1️⃣Возможно, момент идентификации с людьми, которые не являются вашими родителями, был негативным для вас. То есть, вы почувствовали себя отвергнутыми теми, кто был для вас самым важным. Вероятно, вам трудно общаться с другими людьми; на самом деле, вы всегда боитесь отказов и непринятия. Ваша самая большая задача - понять, что ваша жизнь зависит от вас. Уверенность в собственных способностях также поможет вам создать здоровые связи. ⠀ 2️⃣Родители часто предают доверие своих детей, почти не осознавая этого. Они обещают что-то, что они не могут выполнить или сделать (принимая во внимание, что мы говорим о детях, «невинная шутка» может оказаться серьезной травмой для детей). Если вы выбрали второе изображение, возможно, что в какой-то момент ваши родители или ваши близкие предали ваше доверие, и это было запечатлено глубоко внутри вас. Итак, вы человек, который чувствует, что не может никому доверять. Вы довольно холодный человек, который, хотя очень экстравертирован и общителен, никогда полностью не раскрывает свое сердце. ⠀ 3️⃣ Вероятно, в очень раннем возрасте, когда вы начали хотеть идентифицировать себя со своими сверстниками и важными людьми в вашей среде, вы были отклонены ими. Может быть, это были фразы, что вы неуклюжий или пухлый. Сегодня вы несколько зависимый человек, которому всегда нужно одобрение других. Будьте свободны и не позволяйте себе увлекаться тем, что говорят другие, иначе вы никогда не будете чувствовать себя достаточно хорошо! ⠀ 4️⃣ Возможно, в детстве у вас не было родителей, или, может быть, вы понесли большие потери, когда были маленькими. Вы человек очень общительный. Но суть в том, что вы очень беспокоитесь о том, чтобы не остаться в одиночестве. Истина заключается в том, что люди входят и покидают нашу жизнь, но если мы будем подлинными, заботливыми и добрыми людьми, мы никогда не будем одни. ⠀ Ставьте лайк, чтобы мы всегда были вместе! И как результат? Пишите!

A post shared by ПСИХОЛОГКОУЧНЛП (@julia.levkovskaya) on

 

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
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