Яка травма дитинства вплинула на ваше життя: тест

Привет, мои! Сегодня в рубрике #левковская_тест выберите одну картинку и узнайте,какие факторы повлияли на вас в детстве! Поставьте, пожалуйста, ваш лайк, чтобы программа, которая чистит молчунов в моем блоге, осталась ни с чем ?! Let's Go! ⠀ 1️⃣Возможно, момент идентификации с людьми, которые не являются вашими родителями, был негативным для вас. То есть, вы почувствовали себя отвергнутыми теми, кто был для вас самым важным. Вероятно, вам трудно общаться с другими людьми; на самом деле, вы всегда боитесь отказов и непринятия. Ваша самая большая задача - понять, что ваша жизнь зависит от вас. Уверенность в собственных способностях также поможет вам создать здоровые связи. ⠀ 2️⃣Родители часто предают доверие своих детей, почти не осознавая этого. Они обещают что-то, что они не могут выполнить или сделать (принимая во внимание, что мы говорим о детях, «невинная шутка» может оказаться серьезной травмой для детей). Если вы выбрали второе изображение, возможно, что в какой-то момент ваши родители или ваши близкие предали ваше доверие, и это было запечатлено глубоко внутри вас. Итак, вы человек, который чувствует, что не может никому доверять. Вы довольно холодный человек, который, хотя очень экстравертирован и общителен, никогда полностью не раскрывает свое сердце. ⠀ 3️⃣ Вероятно, в очень раннем возрасте, когда вы начали хотеть идентифицировать себя со своими сверстниками и важными людьми в вашей среде, вы были отклонены ими. Может быть, это были фразы, что вы неуклюжий или пухлый. Сегодня вы несколько зависимый человек, которому всегда нужно одобрение других. Будьте свободны и не позволяйте себе увлекаться тем, что говорят другие, иначе вы никогда не будете чувствовать себя достаточно хорошо! ⠀ 4️⃣ Возможно, в детстве у вас не было родителей, или, может быть, вы понесли большие потери, когда были маленькими. Вы человек очень общительный. Но суть в том, что вы очень беспокоитесь о том, чтобы не остаться в одиночестве. Истина заключается в том, что люди входят и покидают нашу жизнь, но если мы будем подлинными, заботливыми и добрыми людьми, мы никогда не будем одни. ⠀ Ставьте лайк, чтобы мы всегда были вместе! И как результат? Пишите!

