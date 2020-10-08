Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук очолював уряд один рік. Він заявив, що голова Міністерства внутрішніх справ не був би зараз на своєму посту, якби він формував уряд.

Про це ексглава уряду розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Якби я формував уряд, Арсен Борисович не очолював би Міністерство внутрішніх справ,

– заявив Гончарук.

Він вважає, що питання щодо того, чи має бути Аваков на своїй посаді зараз – суто політичне і його треба ставити президенту Зеленському.

► Також він назвав позитивні та негативні фактори за час головування Авакова. Зокрема, серед речей, які були зроблені добре і серед яких був прогрес:

вдосконалена пожежна служба;

патрульна поліція, хоча вона "не витримує жодної критики";

програма безпеки на дорогах.

► Але, за словами Гончарука, є й помітно негативні речі. Наприклад, довіра до кримінальної поліції дуже низька, і тому важко говорити про те, що ця реформа є успішною.

Також він додав, що Аваков вміє будувати коаліції й є сильним союзником для президента, тому очевидно, що президент не хоче його втрачати.