Кожен п'ятий автомобіль, який намагалися викрасти з початку 2020 року, мав емблему Toyota. На другому місці автівки компанії BMW, з показником 19%

Замикає трійку лідерів Mercedes-Benz із цифрою 16%. Про це йдеться в програмі "Авто24" на 24 каналі.

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За кількістю викрадень лідирує столиця України і Київська область, на які припадає більше ніж половина випадків. За ними йдуть Харківська, Одеська, Львівська та Дніпропетровська області.

А більшість спроб викрасти машину тепер відбувається в денний час між 8 ранку і 4-ма годинами дня. А сам пік викрадень, з точки зору сезонності, припадає на кінець весни і літо з травня по серпень.

Тож аби вберегти свій автомобіль експерти радять оснащувати його сигналізаціями і механічними противикрадними засобами.

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Японський Suzuki Jimny вважається одним з кращих позашляховиків у світі. Але британці вирішили, що йому не вистачає вміння плавати. Компанія Dutton вирішила перетворювати Suzuki на справжні амфібії.

Буває так, що заради маленької деталі для улюбленого авто, справжні поціновувачі готові на великі жертви. Так, один з колекціонерів оцінив карбонову валізу від Nismo у 10 тисяч доларів.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":