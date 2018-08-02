Які хвороби можна підчепити у басейні

Плавання у басейні – дуже корисне заняття для здоров'я. Але через те, що басейни відвідує велика кількість осіб, там можна підчепити низку небезпечних захворювань.

Зі сділ викладача Медичної школи Нью-Йоркського університету Росіні Раджапакса, хлорована вода не вбереже від інфекцій, які чигають на вас у воді громадського басейну, пише 24apteka.

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І не вбереже від хвороб довідка про стан здоров'я, адже чимало людей в Україні, на жаль, купують ці папірці.

Так от, після відвідування басейну можна отримати діарею. Адже однією з головних причин її виникнення є паразит криптоспоридія, який викликає розлад шлунку, болі у животі і нудоту. Цей паразит стійкий до хлорки, а у басейн потрапляє з екскрементом зараженої людини, якщо та не прослідкувала за гігієною після відвідування туалету.

Ще одне неприємне явище – кон'юнктивіт (запалення очей). Це може бути алергічною реакцією на хлор або результатом інфекції. Вона може потрапити в басейн через відвідувачів, який перед тим не прийняли душ, або мочаться у басейн.

Також подразнювати очі можуть хімічні речовини, зокрема, косметика.

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