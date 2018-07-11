09:58
11 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 18°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 10 липня
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, 10 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Які іграшки найбільш небезпечні для дітей влітку: список

458 Читать новость на русском
Водяні пістолети небезпечні для дітей
Водяні пістолети небезпечні для дітей / http://www.angieskelhorn.com

Американська організація "Світ проти іграшок, що завдають шкоди" склала список найбільш небезпечних іграшок для дітей, які купують переважно влітку.

У повідомленні зазначено, що діти травмуються найчастіше у присутності батьків, у сімейному колі під час відпочинку, йдеться на сайті організації.

Читайте також: Чим небезпечні токсичні батьки: відповідь психотерапевта

За даними організації найнебезпечнішими іграшками є квадроцикли, садовий дартс, водяні пістолети, водні траси, надувні матраци.

На квадроциклах діти не можуть впоратися з керуванням, щорічно у США гине 650 осіб через цей вид транспорту. Рогатки та садовий дартс можуть призвести до травм дитини. Особливо небезпечно підсилювати політ з допомогою каміння та піску.

Пошкодити зір можна за допомогою водяного пістолету. Також організація повідомляє про ризик задушення маленької дитини через цю іграшку.

Не радять батькам купувати водні траси. Під час їх використання можуть виникнути травми шиї, які можуть спричинити параліч через стискання спинного мозку.

Будь-який відкритий резервуар з водою – це небезпека для дитини. Тому не варто купувати надувні басейни для дітей і залишати малюків без нагляду.

До списку небезпечних іграшок також віднесли іграшки з маленькими деталями, трьохколісні низькі самокати, які використовують поблизу доріг та басейнів та батути.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Вагітність і діти Травми
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
сьогодні, 09:01 День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
Олена Булан 1513
Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
сьогодні, 08:41 Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
Олексій Чибісов 2559
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
2516
Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
сьогодні, 08:01 Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
4636
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
10 липня, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 1514
Порошенко назвав місце в Україні, куди Росія готується вдарити
24 березня , 11:55
Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість
 9 березня , 10:01 1
Синоптик сповістила, коли в Україні відчутно похолодає
 4 червня , 04:19
В Україні у квітні випаде сніг: названі дати
 29 березня , 21:26
У якому віці найкраще народжувати дитину: несподівані цифри від науковців
 20 квітня , 20:32
Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення
 15 червня , 23:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук