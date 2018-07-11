Які іграшки найбільш небезпечні для дітей влітку: список

Американська організація "Світ проти іграшок, що завдають шкоди" склала список найбільш небезпечних іграшок для дітей, які купують переважно влітку.

У повідомленні зазначено, що діти травмуються найчастіше у присутності батьків, у сімейному колі під час відпочинку, йдеться на сайті організації.

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За даними організації найнебезпечнішими іграшками є квадроцикли, садовий дартс, водяні пістолети, водні траси, надувні матраци.

На квадроциклах діти не можуть впоратися з керуванням, щорічно у США гине 650 осіб через цей вид транспорту. Рогатки та садовий дартс можуть призвести до травм дитини. Особливо небезпечно підсилювати політ з допомогою каміння та піску.

Пошкодити зір можна за допомогою водяного пістолету. Також організація повідомляє про ризик задушення маленької дитини через цю іграшку.

Не радять батькам купувати водні траси. Під час їх використання можуть виникнути травми шиї, які можуть спричинити параліч через стискання спинного мозку.

Будь-який відкритий резервуар з водою – це небезпека для дитини. Тому не варто купувати надувні басейни для дітей і залишати малюків без нагляду.



До списку небезпечних іграшок також віднесли іграшки з маленькими деталями, трьохколісні низькі самокати, які використовують поблизу доріг та басейнів та батути.