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      Які негативні емоції можуть призвести до хвороб

      397 Читать новость на русском
      Які негативні емоції можуть призвести до хвороб
      Які негативні емоції можуть призвести до хвороб / time.com

      Часто можуть траплятися такі ситуації, коли перед важливим іспитом чи співбесідою почав боліти живіт або ж раптово зникав голос перед важливим виступом на конференції.

      Це виникає через вразливість тіла до емоцій людини, пише "НВ".

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      Вплив психологічного стану на самопочуття вивчає психосоматика. Більшість таких захворювань пов’язані з невирішеними проблемами та стресами. Певні риси людини можуть сприяти розвитку хвороб.

      1. У людей, які заздрять іншим або ж соромляться цього почуття може виникнути виразка шлунку або 12-палої кишки.

      2. На закрепи можуть страждати жадібні люди.

      3. Якщо у людини часто виникають бронхіти, то це може означати, що вона переживає над темою, що може перерости у конфлікт, а людина хоче цього уникнути.

      via GIPHY

      4. Невиражена і пригнічена агресія може призвести до ангіни.

      5. Те, що дитині не вистачає уваги батьків свідчить часті застуди малечі. Таким чином, вона хоче привернути увагу мами й тата, щоб ті побули з нею поруч.

      6. Страх перед ситуацією або людиною виказує біль у шиї. Також цей симптом може з’явитися у випадку, коли людина занадто багато взяла на себе.

      via GIPHY

      7. У надто відповідальних людей, яким складно розслабитися та важко перекинути частину роботи на інших, може виникнути гіпертонія та деякі хвороби серця.

      8. Існує твердження, що онкологію можуть спричинити розчарування в собі, незадоволення своєю роботою, собою, розчарування

      Потрібно розуміти, що психологічний стан може бути причиною розвитку хвороби, але не обов’язково нею є.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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