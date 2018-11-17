Які негативні емоції можуть призвести до хвороб

Часто можуть траплятися такі ситуації, коли перед важливим іспитом чи співбесідою почав боліти живіт або ж раптово зникав голос перед важливим виступом на конференції.

Це виникає через вразливість тіла до емоцій людини, пише "НВ".

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Вплив психологічного стану на самопочуття вивчає психосоматика. Більшість таких захворювань пов’язані з невирішеними проблемами та стресами. Певні риси людини можуть сприяти розвитку хвороб.

1. У людей, які заздрять іншим або ж соромляться цього почуття може виникнути виразка шлунку або 12-палої кишки.

2. На закрепи можуть страждати жадібні люди.

3. Якщо у людини часто виникають бронхіти, то це може означати, що вона переживає над темою, що може перерости у конфлікт, а людина хоче цього уникнути.

4. Невиражена і пригнічена агресія може призвести до ангіни.

5. Те, що дитині не вистачає уваги батьків свідчить часті застуди малечі. Таким чином, вона хоче привернути увагу мами й тата, щоб ті побули з нею поруч.

6. Страх перед ситуацією або людиною виказує біль у шиї. Також цей симптом може з’явитися у випадку, коли людина занадто багато взяла на себе.

7. У надто відповідальних людей, яким складно розслабитися та важко перекинути частину роботи на інших, може виникнути гіпертонія та деякі хвороби серця.

8. Існує твердження, що онкологію можуть спричинити розчарування в собі, незадоволення своєю роботою, собою, розчарування

Потрібно розуміти, що психологічний стан може бути причиною розвитку хвороби, але не обов’язково нею є.

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