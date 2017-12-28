Які області України лідирують за кількістю найдорожчих авто: дані податкової служби

Упродовж 2017 року українці сплатили понад 121,4 мільйона гривень транспортного податку.

Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби.

За оплатою транспортного податку від купівлі автомобілів першість у рейтингу зайняла столиця. Там упродовж 2017 року приватні особи сплатили 34,9 мільйона гривень. Другу сходинку зайняла Харківська область, де власники дорогих авто оплатили 21,6 мільйона податку. На третьому місці в Україні – Дніпропетровщина. Сума транспортного податку склала майже 13,5 мільйона гривень.

Читайте також: Скільки українці витратили на пальне у листопаді 2017 року: підрахунки Держстату

Найчастіше українці купували машини відомих марок. Зокрема, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover та Range Rover. Загалом понад 7 тисяч осіб придбали машини у 2017 році.

"На підставі наявної податкової інформації, зокрема, відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку, у поточному році власниками легкових автомобілів є 7 131 особа. У їх власності перебувало 7 494 об’єктів оподаткування", – йдеться у повідомленні.