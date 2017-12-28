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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Які області України лідирують за кількістю найдорожчих авто: дані податкової служби

13:28, сьогодні 1271 Читать новость на русском
Найдорожчі авто в Україні
Найдорожчі авто в Україні / Фото з вільних джерел

Упродовж 2017 року українці сплатили понад 121,4 мільйона гривень транспортного податку.

Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби.

За оплатою транспортного податку від купівлі автомобілів першість у рейтингу зайняла столиця. Там упродовж 2017 року приватні особи сплатили 34,9 мільйона гривень. Другу сходинку зайняла Харківська область, де власники дорогих авто оплатили 21,6 мільйона податку. На третьому місці в Україні – Дніпропетровщина. Сума транспортного податку склала майже 13,5 мільйона гривень.

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Найчастіше українці купували машини відомих марок. Зокрема, Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover та Range Rover. Загалом понад 7 тисяч осіб придбали машини у 2017 році.

"На підставі наявної податкової інформації, зокрема, відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку, у поточному році власниками легкових автомобілів є 7 131 особа. У їх власності перебувало 7 494 об’єктів оподаткування", – йдеться у повідомленні.

Теги: Авто 24 гроші Державна фіскальна служба Податки
Джерело: 24 Канал
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