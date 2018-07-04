Які області зекономили найбільше бюджетних грошей

За перше півріччя 2018 року завдяки публічним закупівлям у системі Prozorro вдалося зекономити 12 мільярдів гривень, повідомили аналітики Prozorro.

За грошовим еквівалентом лідерами економії є Київська область — 5,9 мільярда гривень, Львівська з економією в 700 мільйонів гривень та Дніпропетровська область, яка заощадила 680 мільйонів.

Найбільше грошей зекономили на Київщині, найменше – на Луганщині

У відсотковому відношенні лідирують Житомирська область (зекономили 16,2% від очікуваної вартості), Тернопільська (12,5%) та Чернігівська області (8,8%).

За даними аналітиків Prozorro, з початку роботи системи публічних електронних закупівель вже було зекономлено більше 51 мільярда гривень та оголошено 2 мільйони закупівель.

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