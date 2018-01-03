Які перші результати роботи системи біометричного контролю на кордоні з Україною

1 січня запустили систему біометричного контролю. Тож вже третій день іноземці із 70 країн, в'їжджаючи в Україну, залишають відбитки пальців при проходженні прикордонного контролю.

Систему біометричного контролю тестували з кінця грудня. На автомобільних пунктах пропуску та в аеропортах сканерами облаштували віконця, де перевіряють документи. У потягах прикордонники використовують переносні пристрої для зчитування відбитків.

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Той, хто перетинає український кордон вперше, залишає відбитки 5 пальців правої руки. Потім скануватимуть лише 4. Система перевіряє інформацію про людину через міжнародні бази Інтерполу та Європолу.

За 3 дні, відколи почала діяти система, конфліктів не виникало, запевняють прикордонники.

По Східному регіональному напрямку було оформлено близько 2,5 тисяч громадян. Із них близько 1000 – це по Харківському прикордонному загону,

– зазначив начальник відділу зв'язку та автоматизації Харківського прикордонного загону Сергій Сальний.

Прикордонники пояснють: тих, хто відмовиться залишити відбитки, в Україну не впускають. Це все одно, що їхати за кордон без паспорта.

Як іноземці сприймають новацію – дивіться у сюжеті.