07:52
1 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, 30 грудня 2017
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Які події сколихнули Україну у 2017 році

00:20, сьогодні 403 Читать новость на русском

Свій 2017 країна розпочала з підготовки до Євробачення. Аби найгучніша музична подія світу вражала, довелося докласти чимало зусиль. Містом-господарем конкурсу обрали Київ. Саме сюди з’їхалися тисячі фанів з усього світу.

Пісенними результатами на конкурсі Україна похизуватись не змогла. Перше місце зайняв представник Португалії Сальватор Собрал. Однак Україні вдалося зібрати в Києві рекордні понад 60 тисяч туристів.

Читайте також: Куди піти на Новий рік у Києві: святкова програма

Паралельно з підготовкою до Євробачення велися переговори, щодо довгоочікуваного безвізу. І ось, в червні офіційно оголошено – безвіз є!

Вже за місяць, в липні, перші українці поїхали через кордон лише з біометричним паспортом.

Запам’ятається 2017 й іншими подіями. В жовтні в Україну повернулися Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Росіяни звинувачували їх у тероризмі. Чийгоз, заступник голови Меджлісу, до кримського СІЗО потрапив ще 2014 року. Його звинуватили в тероризмі і незаконно засудили до 8-ми років ув’язнення. Його колега і побратим Ільмі Умеров почув м’якший вирок – 2 роки спецпоселення. Та вдалось домовитись про їх обмін.

Звільнені Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров
Звільнені Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров

В грудні 2017 вперше за півтора року провели обмін полоненими. Додому з підвалів ЛДНР повернулися 73 українців. Серед них – Олександр Морозов, військовослужбовець Збройних Сил, він потрапив до рук терористів узимку 2015 року. Звільнити Історика Ігоря Козловського закликали вчені, політики, культурні діячі, журналісти.

У полоні він перебував з січня 2016 року. Олексій Кириченко – учасник боїв за Савур-Могилу, він був у полоні з 2014. Також обміняли ультрасів "Зорі" Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова. Підлітки, які критикували окупаційну владу, були засуджені бойовиками на 17 й 13 років суворого режиму відповідно за нібито шпигунство.

Ми пройшли через страждання, через біль, через катування, через хвороби. І головне – через моральний і психологічний тиск. Але ж ми постійно відчували любов нашого народу, людей які молилися за нас, людей, які билися за нас, і це головне, – зазначив звільнений з полону бойовиків Ігор Козловський.

У 2017 році чимало спортивних перемог. Наші вперше пробігли вашингтонський марафон морської піхоти. Відзначились на міжнародних змаганнях Invictus Games. Спортсмени привезли чотирнадцять медалей: 3 бронзові, 3 срібні та 8 золотих.

Які ще важливі події відбулися Україну у 2017 році – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Обмін полоненими Підсумки року
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Топ-5 блогів грудня: здорожчання комуналки, обмін полоненими та майбутня доля Донбасу
31 грудня 2017, 21:55 Топ-5 блогів грудня: здорожчання комуналки, обмін полоненими та майбутня доля Донбасу
Блог Медіа 513
Найсмішніші меми тижня: Новий рік без снігу та
31 грудня 2017, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Новий рік без снігу та "привітання" політиків
3083
Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
31 грудня 2017, 19:07 Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
14170
Новорічні вітання політиків
31 грудня 2017, 18:01 Новорічні вітання політиків
Дід Панас 1154
Підсумки року для України та світу
31 грудня 2017, 16:01 Підсумки року для України та світу
Катерина Одарченко 2917
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Корупція в НАЗК: як в агенції "правильно" перевіряли декларації
 14 листопада 2017 , 15:32
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС
 30 листопада 2017 , 14:14
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук