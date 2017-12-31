Які події сколихнули Україну у 2017 році

Свій 2017 країна розпочала з підготовки до Євробачення. Аби найгучніша музична подія світу вражала, довелося докласти чимало зусиль. Містом-господарем конкурсу обрали Київ. Саме сюди з’їхалися тисячі фанів з усього світу.

Пісенними результатами на конкурсі Україна похизуватись не змогла. Перше місце зайняв представник Португалії Сальватор Собрал. Однак Україні вдалося зібрати в Києві рекордні понад 60 тисяч туристів.

Читайте також: Куди піти на Новий рік у Києві: святкова програма

Паралельно з підготовкою до Євробачення велися переговори, щодо довгоочікуваного безвізу. І ось, в червні офіційно оголошено – безвіз є!



Вже за місяць, в липні, перші українці поїхали через кордон лише з біометричним паспортом.



Запам’ятається 2017 й іншими подіями. В жовтні в Україну повернулися Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Росіяни звинувачували їх у тероризмі. Чийгоз, заступник голови Меджлісу, до кримського СІЗО потрапив ще 2014 року. Його звинуватили в тероризмі і незаконно засудили до 8-ми років ув’язнення. Його колега і побратим Ільмі Умеров почув м’якший вирок – 2 роки спецпоселення. Та вдалось домовитись про їх обмін.



Звільнені Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров



В грудні 2017 вперше за півтора року провели обмін полоненими. Додому з підвалів ЛДНР повернулися 73 українців. Серед них – Олександр Морозов, військовослужбовець Збройних Сил, він потрапив до рук терористів узимку 2015 року. Звільнити Історика Ігоря Козловського закликали вчені, політики, культурні діячі, журналісти.

У полоні він перебував з січня 2016 року. Олексій Кириченко – учасник боїв за Савур-Могилу, він був у полоні з 2014. Також обміняли ультрасів "Зорі" Владислава Овчаренка та Артема Ахмерова. Підлітки, які критикували окупаційну владу, були засуджені бойовиками на 17 й 13 років суворого режиму відповідно за нібито шпигунство.

Ми пройшли через страждання, через біль, через катування, через хвороби. І головне – через моральний і психологічний тиск. Але ж ми постійно відчували любов нашого народу, людей які молилися за нас, людей, які билися за нас, і це головне, – зазначив звільнений з полону бойовиків Ігор Козловський.

У 2017 році чимало спортивних перемог. Наші вперше пробігли вашингтонський марафон морської піхоти. Відзначились на міжнародних змаганнях Invictus Games. Спортсмени привезли чотирнадцять медалей: 3 бронзові, 3 срібні та 8 золотих.

Які ще важливі події відбулися Україну у 2017 році – дивіться у сюжеті.