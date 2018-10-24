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      Які штами грипу загрожують українцям у цьому сезоні

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      Грип готується атакувати українців. І одразу три штампи – Мічиган, Сінгапур та Колорадо. Триватиме сезон з жовтня по травень. Тож медики радять подбати про себе та зробити щеплення, а не сподіватись на часник та цибулю, які, до всього, не працюють. Минулого року в Україні від недуги померло семеро людей, жоден з пацієнтів не був вакцинований.

      Лікарі застерігають – не зволікати, а починати проводити профілактику.

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      Зробити це можна у свого сімейного лікаря або ж у пунктах щеплень, які в сезон працюють при медзакладах. Можна вибрати будь-який, реєстрації не вимагають, як і декларації з лікарем.

      Щеплення не можна робити людям з серйозним захворюванням серця, судин, нирок або печінки, хворим на СНІД або ж тим, хто має алергію чи недостатню вагу. І, як виявилось, коли застуда – також не можна. Якщо організм вже бореться з застудою, додаткове навантаження на імунну систему – небезпечне. 

      Після обстеження лікар виписує рецепт, який слід оплатити у медзакладі, адже вакцина не безкоштовна. В Україні зараз є дві – корейська та французька. Остання коштує 313 гривень. 

      Імунітет до вірусу сформується за два тижні. Можливі побічні ефекти.

      Незначна слабкість, головний біль, невелике підвищення темепратури, але стан, зазвичай, нормалізується через день-два,
      – зазначила сімейна лікарка Юлія Мельничук. 

      Якщо ж купуєте препарат в аптеці, переконайтеся, що його зберігали в холодильнику. Хоча краще перед щепленням хоча б проконсультуватися з лікарем. І якщо вже захворіли, то сподіватися на цибулю та часник і займатись самолікуванням не варто. А ще важливо дотримуватись головного правила: "Захворів – залишайся вдома". Адже хворий на грип за один день можете заразити до сотні своїх колег чи випадкових перехожих. Наслідки можуть бути фатальними. Три роки тому вірусна пневмонія забрала життя 400 українців.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Вакцина Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 24 жовтня
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