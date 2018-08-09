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Які смартфони Huawei першими оновляться до Android 9.0 Pie

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Які смартфони Huawei першими оновляться до Android 9.0 Pie
Які смартфони Huawei першими оновляться до Android 9.0 Pie / androidauthority

Компанія Huawei розпочала розповсюдження фінальної бета-версії Android 9.0 Pie для кількох своїх пристроїв. Зокрема, виробник оголосив 4 моделі смартфонів, які найближчим часом отримають свіжу операційну систему.

Про це повідомляє GizChina із посиланням на власні джерела.

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Першими смартфонами Huawei, які отримають фінальну версію Android 9.0 Pie стануть Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Honor 10 та Honor V10. Тестування проходить в закритому режимі за участю строго обмеженої кількості користувачів, але незабаром має набути статусу публічного.

Android 9.0 Pie привносить в роботу сумісних пристроїв ряд корисних нововведень і поліпшень. До їх числа належить "розумний" режим управління живленням і яскравістю дисплея, нативна підтримка виїмок в дисплеї, вдосконалене меню багатозадачності, жести упрвління, а також збільшена швидкість роботи інтерфейсу і відкриття додатків.

Огляд основних переваг Android 9.0 Pie – дивіться відео

З огляду на, що Huawei вирішила взяти участь в бета-тестуванні Android P, є всі підстави вважати, що компанія випустить стабільну збірку оновлення вже цієї осені. Це значний прогрес для вендора, оскільки раніше він вважав за краще не поспішати з переходом на нову версію операційної системи, відкладаючи цю процедуру до останнього.

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Теги: Техно Смартфони Android Huawei
Джерело: 24 Канал
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