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Які смартфони найкраще підходять для перегляду відео на YouTube

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Які смартфони найкраще підходять для перегляду відео на YouTube
Які смартфони найкраще підходять для перегляду відео на YouTube / unsplash

Відеохостинг YouTube оголосив про старт ініціативи YouTube Signature. Вона має на меті рекомендувати смартфони, які найбільше підходять для перегляду відеоконтенту на YouTube. На даний момент експерти оголосили вже 18 пристроїв від різних виробників.

Про це йдеться на офіційній сторінці проекту YouTube Signature.

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Смартфони зі списку забезпечують найкраще сприйняття відео, поєднуючи в собі найдосконаліші технології відтворення, надійність і високу продуктивність. Проте щоб отримати статус YouTube Signature, пристрій повинен відповідати ряду обов'язкових критеріїв.

Кожен апарат, рекомендований YouTube, має підтримку панорамних відео, HDR, 4K, DRM, кодеків VP9 і високого фреймрейта (60 к / с). Перш ніж потрапити в список, YouTube проводить ретельне тестування пристроїв на відповідність вимогам, а також дає поради виробникам щодо виправлення недоліків.

Жорсткий відбір став причиною того, що iPhone X, наприклад, не увійшов до остаточного списку. Зате серед рекомендованих смартфонів опинилися:

  1. Galaxy Note 9
  2. Sony Xperia ZX2 Premium
  3. HTC U12+
  4. OnePlus 6
  5. LG G7 ThinQ
  6. Xiaomi Mi 8
  7. Sony Xperia XZ2 Compact
  8. Sony Xperia XZ2
  9. Nokia 8 Sirocco
  10. Xiaomi Mi Mix 2s
  11. Galaxy S9/S9+
  12. Google Pixel 2/2XL
  13. Huawei Mate 10 Pro
  14. Galaxy Note 8
  15. LG V30

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно YouTube Sony Samsung Huawei Xiaomi LG Nokia HTC Google Смартфони
Джерело: 24 Канал
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