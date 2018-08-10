Які смартфони найкраще підходять для перегляду відео на YouTube

Відеохостинг YouTube оголосив про старт ініціативи YouTube Signature. Вона має на меті рекомендувати смартфони, які найбільше підходять для перегляду відеоконтенту на YouTube. На даний момент експерти оголосили вже 18 пристроїв від різних виробників.

Про це йдеться на офіційній сторінці проекту YouTube Signature.

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Смартфони зі списку забезпечують найкраще сприйняття відео, поєднуючи в собі найдосконаліші технології відтворення, надійність і високу продуктивність. Проте щоб отримати статус YouTube Signature, пристрій повинен відповідати ряду обов'язкових критеріїв.

Кожен апарат, рекомендований YouTube, має підтримку панорамних відео, HDR, 4K, DRM, кодеків VP9 і високого фреймрейта (60 к / с). Перш ніж потрапити в список, YouTube проводить ретельне тестування пристроїв на відповідність вимогам, а також дає поради виробникам щодо виправлення недоліків.

Жорсткий відбір став причиною того, що iPhone X, наприклад, не увійшов до остаточного списку. Зате серед рекомендованих смартфонів опинилися:

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