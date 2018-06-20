Які соки є найбільш корисними для здоров’я

Овочі особливо корисні для організму людини, деякі фруктові соки можуть зменшити рівень холестерину та покращити здоров’я очей.

Найкращими для організму людини вважаються домашні соки з буряка, моркви та яблука, пише "Країна здоров'я".

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Морква збагачена вітамінами А, В, С, Е і К. Вона містить мінерали кальцію, магнію, калію і селену. Сік моркви допомагає втратити вагу. Сік містить низький рівень холестерину, а також покращує здоров'я очей.

Свіжовичавлений сік з яблука містить велику кількість клітковини і вітаміну С, а також має низьку кількість калорій. Такий сік не містить натрію, жиру та холестерину. Яблука збагачені вуглеводами, особливо фруктозою і глюкозою, що дає організму енергію і запобігає втомі.

Особливо корисним буде сік з буряка. У ньому міститься велика кількість кальцію, заліза і вітаміни А і С. Це хороше джерело фолієвої кислоти, клітковини, марганцю і калію.

До слова, перший овочевий сік, який починають давати малюку з 4-6 місяців життя, – морквяний – є найкориснішим для дитячого організму.