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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Які соки є найбільш корисними для здоров’я

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Сік з моркви
Сік з моркви / ailebilimi.com

Овочі особливо корисні для організму людини, деякі фруктові соки можуть зменшити рівень холестерину та покращити здоров’я очей.

Найкращими для організму людини вважаються домашні соки з буряка, моркви та яблука, пише "Країна здоров'я".

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Морква збагачена вітамінами А, В, С, Е і К. Вона містить мінерали кальцію, магнію, калію і селену. Сік моркви допомагає втратити вагу. Сік містить низький рівень холестерину, а також покращує здоров'я очей.

Свіжовичавлений сік з яблука містить велику кількість клітковини і вітаміну С, а також має низьку кількість калорій. Такий сік не містить натрію, жиру та холестерину. Яблука збагачені вуглеводами, особливо фруктозою і глюкозою, що дає організму енергію і запобігає втомі.

via GIPHY

Особливо корисним буде сік з буряка. У ньому міститься велика кількість кальцію, заліза і вітаміни А і С. Це хороше джерело фолієвої кислоти, клітковини, марганцю і калію.

До слова, перший овочевий сік, який починають давати малюку з 4-6 місяців життя, – морквяний – є найкориснішим для дитячого організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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