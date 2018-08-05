Які страхи є нормальними для дітей: цікаві факти

Дитячі страхи – неминуче явище, їхній інстинкт уберігає їх від небезпек. Фантазії про павуків, чудовиськ і зомбі просто змушують їх бути обережними. Тож страхи у дитинстві не просто норма, а необхідність.

Про це розповіла психолог Ольга Товпенко, передає "Обозреватель".

На кожному етапі дорослішання у дітей різні теми для страхів.

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Які страхи є нормальними для немовлят та малюків:

гучні звуки і раптові рухи; великі об'єкти, що наближаються (машини, потяги та інший транспорт; незнайомці (дитина ховається за мамою, коли у будинок приходять гості); страх втратити маму і тата (варто батькам за двері, як у малюка почнеться паніка); перестановка меблів у домі.

Які страхи є нормальними у дошкільному віці:

темрява; шум вночі; маски і клоуни; монстри і привиди, персонажі з ютуба (зомбі, гобліни, чорти); тварини (собаки, павуки, змії, комахи); смерть мами чи тата (діти багато фантазують на цю тему і придумують ритуали захисту).

Які страхи є нормальними у шкільному віці:

гроза, шторм, катастрофи; бути самому у будинку; страшні новини, фільми, передачі; травми, хвороби, лікарі, стрілянина або смерть; страх помилитися, спізнитися і бути відкинутим.

Якщо у дитини страх за віком – все в порядку. А от якщо страх на довго затримується у дитини і заважає йому жити, спілкуватися, вчитися – варто звернутися за консультацією до дитячого психолога.

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