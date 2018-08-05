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Які страхи є нормальними для дітей: цікаві факти

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Страхи дітей
Страхи дітей / unsplash.com

Дитячі страхи – неминуче явище, їхній інстинкт уберігає їх від небезпек. Фантазії про павуків, чудовиськ і зомбі просто змушують їх бути обережними. Тож страхи у дитинстві не просто норма, а необхідність.

Про це розповіла психолог Ольга Товпенко, передає "Обозреватель".

На кожному етапі дорослішання у дітей різні теми для страхів.

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Які страхи є нормальними для немовлят та малюків:

  1. гучні звуки і раптові рухи;
  2. великі об'єкти, що наближаються (машини, потяги та інший транспорт;
  3. незнайомці (дитина ховається за мамою, коли у будинок приходять гості);
  4. страх втратити маму і тата (варто батькам за двері, як у малюка почнеться паніка);
  5. перестановка меблів у домі.

Які страхи є нормальними у дошкільному віці:

  1. темрява;
  2. шум вночі;
  3. маски і клоуни;
  4. монстри і привиди, персонажі з ютуба (зомбі, гобліни, чорти);
  5. тварини (собаки, павуки, змії, комахи);
  6. смерть мами чи тата (діти багато фантазують на цю тему і придумують ритуали захисту).

Які страхи є нормальними у шкільному віці:

  1. гроза, шторм, катастрофи;
  2. бути самому у будинку;
  3. страшні новини, фільми, передачі;
  4. травми, хвороби, лікарі, стрілянина або смерть;
  5. страх помилитися, спізнитися і бути відкинутим.

Якщо у дитини страх за віком – все в порядку. А от якщо страх на довго затримується у дитини і заважає йому жити, спілкуватися, вчитися – варто звернутися за консультацією до дитячого психолога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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