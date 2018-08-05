Які страхи є нормальними для дітей: цікаві факти
Дитячі страхи – неминуче явище, їхній інстинкт уберігає їх від небезпек. Фантазії про павуків, чудовиськ і зомбі просто змушують їх бути обережними. Тож страхи у дитинстві не просто норма, а необхідність.
Про це розповіла психолог Ольга Товпенко, передає "Обозреватель".
На кожному етапі дорослішання у дітей різні теми для страхів.
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Які страхи є нормальними для немовлят та малюків:
- гучні звуки і раптові рухи;
- великі об'єкти, що наближаються (машини, потяги та інший транспорт;
- незнайомці (дитина ховається за мамою, коли у будинок приходять гості);
- страх втратити маму і тата (варто батькам за двері, як у малюка почнеться паніка);
- перестановка меблів у домі.
Які страхи є нормальними у дошкільному віці:
- темрява;
- шум вночі;
- маски і клоуни;
- монстри і привиди, персонажі з ютуба (зомбі, гобліни, чорти);
- тварини (собаки, павуки, змії, комахи);
- смерть мами чи тата (діти багато фантазують на цю тему і придумують ритуали захисту).
Які страхи є нормальними у шкільному віці:
- гроза, шторм, катастрофи;
- бути самому у будинку;
- страшні новини, фільми, передачі;
- травми, хвороби, лікарі, стрілянина або смерть;
- страх помилитися, спізнитися і бути відкинутим.
Якщо у дитини страх за віком – все в порядку. А от якщо страх на довго затримується у дитини і заважає йому жити, спілкуватися, вчитися – варто звернутися за консультацією до дитячого психолога.
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