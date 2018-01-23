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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Які важливі питання для України обговорюють на засіданні Ради Європи у Страсбурзі

22:15, 23 січня 225 Читать новость на русском

На сесії ПАРЄ тривають дебати щодо війни на Донбасі. Нещодавно свою доповідь на цю тему представив депутат від Литви Егідіус Варейкіс. Крім того, за зачиненими дверима, на засіданні спеціального комітету в ці хвилини розглядають можливість повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Там присутні представники Росії.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомила член української делегації в ПАРЄ Олена Сотник.

Дебати проходять дуже неоднозначно. Нещодавно виступили представники Великобританії та Словакії. Спікери зауважили, що України потрібен діалог з Росією. Більше того, представник Словакії поставив під сумнів винуватість Російської Федератиці у збройній агресії. Такі думки лише показую, що в залі присутня проросійська коаліція і вона використовує ці дебати аби вести російську пропаганду.

Читайте також: ПАРЄ схвалила важливу резолюцію щодо підтримки Росією бойовиків "ЛДНР"

Нещодавно закінчилось засідання за закритими дверима, на якому були присутні лише визначені особи, в тому числі представники Росії. Там обговорювали включення федерації до складу Ради Європи.

За інформацією наших колег, росіяни не були активні під час цього засідання. Більшість представників різних націй скептично висловились щодо можливості повернення Російської Федерації, якщо вони не виконають всі вимоги резолюції, які прийняті в Парламентській Асамблеї,
– зауважила Сотник.

Виникнення коаліції в ПАРЄ викликав ряд причин. Таке рішення могло спричинити і запровадження санкцій проти Росії, і відсутність фінансування від Росії. Очільники Парламентської асамблеї не дають обговорювати можливість розподілу витрат між 46 країнами-членами. Хоча такий сценарій пропонували українські представники.

Більше про рішення, які обговорюються в ПАРЄ – дивіться у інтерв'ю з Оленою Сотник.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО ПАРЄ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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